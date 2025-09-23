Корабль-призрак заметили на берегу после таинственного исчезновения капитана (фото)

В Австралии продолжается расследование таинственного исчезновения 62-летнего американского моряка Хартвелла Шампейна, чья лодка Ocean Rambler была обнаружена на пляже Кейп-Бедфорд, к северу от Куктауна, в минувшие выходные.

Американец был опытным капитаном. Ранее он руководил верфью Gig Harbor Marina and Boatyard в штате Вашингтон и с подросткового возраста занимался парусным спортом. Об этом пишет ABC News.

Шампейн отправился в одиночное плавание из Вануату 3 сентября, планируя достичь побережья Австралии. Последняя запись в его бортовом журнале датируется 10 сентября. Спустя три дня его 14-метровая лодка оказалась выброшенной на берег.

Полиция Квинсленда заявила, что пока не удалось установить, находился ли моряк на борту или судно двигалось на автопилоте. По словам исполняющей обязанности инспектора-детектива Синди Сирл, специалисты пытаются восстановить маршрут Ocean Rambler по электронным устройствам, найденным на судне. Полученные данные будут переданы государственному коронеру.

Эксперты сочли акваторию слишком обширной для спасатальной операции Фото: Queensland Police

Семья моряка в Техасе призналась, что ожидала его прибытия в Австралию и не знала о каких-либо проблемах во время плавания.

Друг и коллега по океанским путешествиям, моряк Фабиан Фернандес, отметил, что многократно пересекался с ним во время плаваний по Тихому океану.

"Мы шли вместе от Панамы до Фиджи. Он задержался там, ожидая запчасти, а я продолжил путь. Верю, что его найдут", — говорил он.

Несмотря на опасения, власти не планируют масштабных поисков в океане. Эксперты сочли акваторию слишком обширной для спасательной операции. В полиции подчеркнули, что любые сведения от очевидцев, которые могли видеть лодку между 10 и 13 сентября, крайне важны для следствия.

