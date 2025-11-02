Журналістка сіла на корабель, що стоїть у доці 40 років, і дізналася, чому його називають проклятим

Журналістка Келлі Вільямс вирушила на гелловінську вечірку на старому лайнері TSS Duke of Lancaster, але свято перетворилося на моторошну подорож кораблем-привидом, що стоїть у сухому доці з 1980-х років.

Побудований знаменитою компанією Harland & Wolff, тією самою, що створила "Титанік", "Герцог Ланкастер" у 1950-х роках вважався перлиною британського флоту. Про це пише Daily Star.

Коли репортерка Келлі Вільямс отримала запрошення відвідати Halloween-вечірку на старому лайнері TSS Duke of Lancaster, вона очікувала на звичайний атракціон — кілька акторів у гримі, трохи штучного диму і традиційний крик натовпу. Але вечір перетворився на зустріч із чимось набагато давнішим і живим. З першими кроками трапом вона зрозуміла: корабель, що стоїть у сухому доці понад сорок років, не просто декорація. Його стіни дихали сіллю, іржею і пам'яттю. А те, що мало стати веселим святом, обернулося нічним жахіттям, у якому минуле ожило разом із тінями екіпажу.

Створений легендарною суднобудівною компанією Harland & Wolff, що прославилася будівництвом "Титаніка", лайнер "Герцог Ланкастер" у 1950-х роках був справжньою гордістю британського флоту. На його палубах подавали вишукані страви, а каюти першого класу називали "найкращими на лінії". Судно здійснювало рейси між Ірландією, Шотландією і Європою, поки 1978 року не вирушило у свій останній круїз.

У ніч Геловіна старий лайнер знову ожив Фото: North Wales Live

Пізніше корабель було витягнуто на берег у Лланерч-і-Мор, Північний Уельс, де підприємці перетворити його на "Fun Ship" — плавучий парк розваг із готелем і кінотеатром. Але мрія згасла в нескінченних судових позовах. До середини 1980-х "Дюк" залишився покинутим. Його корпус покрився іржею, а вікна потемніли, приховуючи спогади про розкіш і сміх.

Тепер, через сорок років, корабель знову відкрив свої двері, але не для туристів, а для тих, хто шукає гострих відчуттів. Відвідувачі атракціону Escape Alive увійшли всередину старого лайнера, де морок і тиша обернулися живим кошмаром. Вузькі коридори, миготливі лампи, запах солі та олії — все нагадувало, що судно "пам'ятало своїх мерців".

Один з акторів атракціону Escape Alive Фото: Daily Star

У темряві оживали примари екіпажу. З-за кутів визирали спотворені фігури, чулися крики й шепоти. На одній палубі закривавлена жінка шукала чоловіка, а на іншій божевільний шеф-кухар пропонував додати відвідувачів до меню. У старому барі тремтіли іржаві табурети, а в імпровізованому морзі тіла висіли на ланцюгах, немов саме море волало про помсту.

"Я клянуся, — розповідала Келлі Вільямс, — я чула, як хвилі б'ються об корпус, ніби корабель намагається прокинутися".

Коли вона вибігла на палубу, повітря здалося занадто чистим, а за спиною, у тьмяних ілюмінаторах, ніби горів чийсь погляд.

Сьогодні TSS Duke of Lancaster стоїть на тому ж місці, де його залишили сорок років тому — втомлений, але гордий. Його корпус важить 11 460 тонн, довжина — 114 метрів, а ім'я внесено до Реєстру національних історичних суден Великої Британії. Попри десятки кампаній і петицій, спроби відремонтувати корабель досі не увінчалися успіхом.

