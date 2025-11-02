Журналистка села на корабль, стоящий в доке 40 лет, и узнала, почему его называют проклятым

Журналистка Келли Уильямс отправилась на хэллоуинскую вечеринку на старом лайнере TSS Duke of Lancaster, но праздник превратился в жуткое путешествие по кораблю-призраку, стоящему в сухом доке с 1980-х годов.

Построенный знаменитой компанией Harland & Wolff, той самой, что создала "Титаник", "Герцог Ланкастер" в 1950-х годах считался жемчужиной британского флота. Об этом пишет Daily Star.

Когда репортер Келли Уильямс получила приглашение посетить Halloween-вечеринку на старом лайнере TSS Duke of Lancaster, она ожидала обычного аттракциона — пару актеров в гриме, немного искусственного дыма и традиционный крик толпы. Но вечер превратился во встречу с чем-то гораздо более древним и живым. С первыми шагами по трапу она поняла: корабль, стоящий в сухом доке более сорока лет, не просто декорация. Его стены дышали солью, ржавчиной и памятью. А то, что должно было стать веселым праздником, обернулось ночным кошмаром, в котором прошлое ожило вместе с тенями экипажа.

Созданный легендарной судостроительной компанией Harland & Wolff, прославившейся строительством "Титаника", лайнер "Герцог Ланкастер" в 1950-х годах был настоящей гордостью британского флота. На его палубах подавали изысканные блюда, а каюты первого класса называли "лучшими на линии". Судно совершало рейсы между Ирландией, Шотландией и Европой, пока в 1978 году не отправилось в свой последний круиз.

В ночь Хэллоуина старый лайнер вновь ожил Фото: North Wales Live

Позднее корабль был вытащен на берег в Лланерч-и-Мор, Северный Уэльс, где предприниматели превратить его в "Fun Ship" — плавучий парк развлечений с отелем и кинотеатром. Но мечта угасла в бесконечных судебных тяжбах. К середине 1980-х "Дюк" остался заброшенным. Его корпус покрылся ржавчиной, а окна потемнели, скрывая воспоминания о роскоши и смехе.

Теперь, спустя сорок лет, корабль вновь открыл свои двери, но не для туристов, а для тех, кто ищет острые ощущения. Посетители аттракциона Escape Alive вошли внутрь старого лайнера, где мрак и тишина обернулись живым кошмаром. Узкие коридоры, мигающие лампы, запах соли и масла — все напоминало, что судно "помнило своих мертвецов".

Один из актеров аттракциона Escape Alive Фото: Daily Star

В тьме оживали призраки экипажа. Из-за углов выглядывали искаженные фигуры, слышались крики и шепоты. На одной палубе окровавленная женщина искала мужа, а на другой безумный шеф-повар предлагал добавить посетителей в меню. В старом баре дрожали ржавые табуреты, а в импровизированном морге тела висели на цепях, словно само море взывало о мести.

"Я клянусь, — рассказывала Келли Уильямс, — я слышала, как волны бьются о корпус, будто корабль пытается проснуться".

Когда она выбежала на палубу, воздух показался слишком чистым, а за спиной, в тусклых иллюминаторах, будто горел чей-то взгляд.

Сегодня TSS Duke of Lancaster стоит на том же месте, где его оставили сорок лет назад — уставший, но гордый. Его корпус весит 11 460 тонн, длина — 114 метров, а имя внесено в Реестр национальных исторических судов Великобритании. Несмотря на десятки кампаний и петиций, попытки отремонтировать корабль до сих пор не увенчались успехом.

