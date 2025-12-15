Россия экспортирует хаос, и мы все на передовой: новая глава МИ6 сделала важное заявление

В своей первой публичной речи глава британской разведки Блез Метревели заявила, что Россия Путина — это "агрессивная, экспансионистская и ревизионистская" страна, а правила ведения войны переписываются российским президентом прямо сейчас.

Глава британской разведки MI6 предупредила, что Великобританию ждет "эпоха неопределенности", поскольку Россия ведет новый тип войны, экспортируя хаос, сообщает Daily Mail.

Блез Метревели, первая женщина, возглавившая MI6 в истории этой организации, намерена открыто заявить об острой угрозе, исходящей от России под руководством президента Владимира Путина.

Метревели дала понять, что Великобритания продолжит поддерживать Украину.

"У Путина не должно быть никаких сомнений, наша поддержка неизменна. Давление, которое мы оказываем в защиту Украины, будет продолжаться. Экспорт хаоса — это не недостаток, а характерная черта российского подхода к международному взаимодействию; и мы должны быть готовы к тому, что это будет продолжаться до тех пор, пока Путин не будет вынужден изменить свои расчеты", — сказала она.

Метревели сообщила, что Великобритания сталкивается со все более сложным и взаимосвязанным характером глобальных угроз, начиная от технологических сбоев и гибридных угроз и заканчивая терроризмом и манипуляцией информацией.

Недавно Великобритания ввела санкции против ряда российских организаций, ведущих информационную войну Кремля, а также против двух китайских компаний за неизбирательную кибердеятельность против Великобритании и ее союзников.

А министр обороны Великобритании и начальник штаба обороны сэр Ричард Найттон заявил, что всей стране необходимо «активизироваться», чтобы сдержать агрессию Владимира Путина.

По его словам, российское руководство ясно дало понять свое желание "бросить вызов, ограничить, разделить и в конечном итоге уничтожить НАТО". Говоря об угрозах, с которыми сталкивается Великобритания, он сказал: "Ситуация опаснее, чем я когда-либо знал за свою карьеру, и ответ требует большего, чем просто укрепление наших Вооруженных сил".

Напомним, на прошлой неделе немецкое издание Der Spiegel вышло с мрачной иллюстрацией на обложке и авторской статьей о том, как Дональд Трамп и Путин оба презирают Европу и стараются ее разделить. Президенты РФ и США названы "злодеями".

