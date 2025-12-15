Росія експортує хаос, і ми всі на передовій: нова голова МІ6 зробила важливу заяву

У своїй першій публічній промові голова британської розвідки Блез Метревелі заявила, що Росія Путіна — це "агресивна, експансіоністська і ревізіоністська" країна, а правила ведення війни російський президент переписує просто зараз.

Голова британської розвідки MI6 попередила, що на Велику Британію чекає "епоха невизначеності", оскільки Росія веде новий тип війни, експортуючи хаос, повідомляє Daily Mail.

Блез Метревелі, перша жінка, яка очолила MI6 в історії цієї організації, має намір відкрито заявити про гостру загрозу, що виходить від Росії під керівництвом президента Володимира Путіна.

Метревелі дала зрозуміти, що Велика Британія продовжить підтримувати Україну.

"У Путіна не повинно бути жодних сумнівів, наша підтримка незмінна. Тиск, який ми чинимо на захист України, триватиме. Експорт хаосу — це не недолік, а характерна риса російського підходу до міжнародної взаємодії; і ми маємо бути готовими до того, що це триватиме доти, доки Путін не буде змушений змінити свої розрахунки", — сказала вона.

Відео дня

Метревелі повідомила, що Велика Британія стикається з дедалі складнішим і взаємопов'язаним характером глобальних загроз, починаючи від технологічних збоїв і гібридних загроз і закінчуючи тероризмом і маніпуляцією інформацією.

Нещодавно Велика Британія ввела санкції проти низки російських організацій, які ведуть інформаційну війну Кремля, а також проти двох китайських компаній за невибіркову кібердіяльність проти Великої Британії та її союзників.

А міністр оборони Великої Британії і начальник штабу оборони сер Річард Найттон заявив, що всій країні необхідно "активізуватися", щоб стримати агресію Володимира Путіна.

За його словами, російське керівництво ясно дало зрозуміти своє бажання "кинути виклик, обмежити, розділити і в кінцевому підсумку знищити НАТО". Говорячи про загрози, з якими стикається Велика Британія, він сказав: "Ситуація небезпечніша, ніж я коли-небудь знав за свою кар'єру, і відповідь вимагає більшого, ніж просто зміцнення наших Збройних сил".

Нагадаємо, минулого тижня німецьке видання Der Spiegel вийшло з похмурою ілюстрацією на обкладинці та авторською статтею про те, як Дональд Трамп і Путін обидва зневажають Європу і намагаються її розділити. Президенти РФ і США названі "лиходіями".

Також Фокус писав про Блез Метревелі, яка очолила МІ6 вперше в історії цього розвідувального управління.