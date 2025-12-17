Нашли мертвым на улице: в Москве погиб представитель сербской оборонной компании, детали

В Москве при загадочных обстоятельствах погиб представитель сербской государственной оборонной компании Jugoimport SDPR Радомир Куртич. Сербские власти требуют от российских органов предоставить полную информацию об обстоятельствах его смерти и судебно-медицинские заключения.

Как пишет сербское издание Blic, Куртича нашли мертвым на одной из улиц Москвы 17 ноября 2025 года. Причины его смерти пока официально не установлены.

Сербские службы безопасности и Бюро разведки (BIA) подготовили подробный отчет для президента Сербии о подозрительной смерти Куртича. Российская сторона пока не предоставила официальной информации об инциденте ни посольству Сербии, ни представительству Jugoimport SDPR в Москве, ни сербским органам безопасности.

Радомир Куртич находился в Москве уже второй срок как представитель Jugoimport SDPR. Во время проверки офисов компании в Москве комиссия обнаружила исчезновение большого количества документов и жестких дисков с компьютеров. Пока неизвестно, связано ли это с его смертью.

Президент Сербии Александар Вучич сообщил, что официально обратился к российским органам с требованием предоставить все имеющиеся данные о происшествии. Он подчеркнул, что сербская сторона не имеет достаточной информации для выводов и не будет делать предположений без доказательств.

Вучич также отметил, что исчезновение носителей информации могло быть результатом рутинных процедур российских спецслужб и не обязательно связано со смертью Куртича. Он призвал к объективному расследованию и настоял на полном доступе сербских представителей ко всем материалам, необходимым для выяснения обстоятельств инцидента.

Сербский президент подчеркнул, что страна будет требовать установления истины и готова сотрудничать для получения всех официальных документов и результатов экспертиз, которые могут прояснить обстоятельства смерти гражданина Сербии.

