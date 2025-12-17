Знайшли мертвим на вулиці: у Москві загинув представник сербської оборонної компанії, деталі

У Москві за загадкових обставин загинув представник сербської державної оборонної компанії Jugoimport SDPR Радомир Куртич. Сербська влада вимагає від російських органів надати повну інформацію щодо обставин його смерті та судово-медичні висновки.

Як пише сербське видання Blic, Куртича знайшли мертвим на одній із вулиць Москви 17 листопада 2025 року. Причини його смерті поки офіційно не встановлені.

Сербські служби безпеки та Бюро розвідки (BIA) підготували детальний звіт для президента Сербії про підозрілу смерть Куртича. Російська сторона наразі не надала офіційної інформації щодо інциденту ні посольству Сербії, ні представництву Jugoimport SDPR у Москві, ні сербським органам безпеки.

Радомир Куртич перебував у Москві вже другий термін як представник Jugoimport SDPR. Під час перевірки офісів компанії в Москві комісія виявила зникнення великої кількості документів та жорстких дисків із комп’ютерів. Наразі невідомо, чи пов’язане це з його смертю.

Президент Сербії Александар Вучич повідомив, що офіційно звернувся до російських органів із вимогою надати всі наявні дані щодо події. Він підкреслив, що сербська сторона не має достатньої інформації для висновків і не робитиме припущень без доказів.

Вучич також зазначив, що зникнення носіїв інформації могло бути результатом рутинних процедур російських спецслужб і не обов’язково пов’язане зі смертю Куртича. Він закликав до об’єктивного розслідування та наполягав на повному доступі сербських представників до всіх матеріалів, необхідних для з’ясування обставин інциденту.

Сербський президент наголосив, що країна вимагатиме встановлення істини і готова співпрацювати для отримання всіх офіційних документів та результатів експертиз, що можуть прояснити обставини смерті громадянина Сербії.

