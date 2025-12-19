В Брюсселе фермеры устроили протесты с привлечением почти 1000 тракторов: что происходит и почему (фото)

На фоне саммита лидеров ЕС в Брюсселе местные фермеры устроили массовые протесты с привлечением около 950 тракторов, выражая недовольство по поводу соглашения о свободной торговле со странами Латинской Америки.

В результате протестов в квартале, где действуют европейские институты, произошло несколько инцидентов: протестующие вступили в столкновение с правоохранителями, которые в ответ применили водомет и слезоточивый газ. Об этом сообщило издание Euronews.

18 декабря площадь Люксембург в Брюсселе заполонила сельскохозяйственная техника: фермеры заблокировали дорогу также другой сельскохозяйственной техникой. Участники повредили городскую инфраструктуру и деревья, а представителей полиции забросали картофелем и яйцами.

Скриншот | протесты в Брюсселе закончились столкновениями

Как утверждает полиция, некоторые фермеры пытались прорвать периметр безопасности, который обустроили правоохранители. Также на протестах наблюдались люди в масках, которые не раскрыли свою принадлежность ни к одной сельскохозяйственной организации.

Протестующие также устроили пожар на площади: Брюссель заполонил густой дым.

Скриншот | полиция отгоняет протестующих в Брюсселе

На фоне беспорядков сотрудников Европарламента из соображений перевели в другие здания. Также их призвали не приближаться к окнам, пишут СМИ.

По данным медиа Le Soir, всего участие в протестах в четверг приняли около 7300 фермеров с привлечением 950 тракторов.

Протесты на фоне саммита ЕС в Брюсселе: почему бунтуют фермеры?

Как объясняет издание DW, причиной недовольства фермеров стало то, что в рамках саммита лидеры европейских стран будут в частности обсуждать торговое соглашение между ЕС и странами Латинской Америки (блоком Mercosur). Представители сельскохозяйственной сферы выступают против из-за того, что боятся сокращений субсидий ЕС и конкуренции с более дешевой импортной сельскохозяйственной продукцией.

По данным медиа, переговоры по заключению этого соглашения ведутся уже 26 лет, начиная с 1999 года. Новая зона свободной торговли между странами Латинской Америки и ЕС может стать одним из крупнейших международных рынков такого плана.

Ранее планировалось, что ЕС заключат соглашение с блоком Mercosur в субботу, 20 декабря, в бразильском городе Фос-ду-Игуасу. Однако пока европейские чиновники не достигли договоренностей относительно окончательных условий соглашения: против, как пишет DW, выступил ряд стран, в частности Австрия, Польша и Франция.

Ранее в Bloomberg сообщали, что президент Бразилии Лула да Силва хотел, чтобы лидер Франции Эмманюэль Макрон прекратил противодействие соглашению ЕС с блоком Mercosur.

