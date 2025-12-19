У Брюсселі фермери влаштували протести із залученням майже 1000 тракторів: що відбувається і чому (фото)

На тлі саміту лідерів ЄС у Брюсселі місцеві фермери влаштували масові протести із залученням близько 950 тракторів, висловлюючи невдоволення з приводу угоди про вільну торгівлю з країнами Латинської Америки.

Внаслідок протестів у кварталі, де діють європейські інституції, трапилося кілька інцидентів: протестувальники вступили у сутичку з правоохоронцями, які у відповідь застосували водомет та сльозогінний газ. Про це повідомило видання Euronews.

18 грудня площу Люксембург у Брюсселі заполонила сільськогосподарська техніка: фермери заблокували дорогу також іншою сільськогосподарською технікою. Учасники пошкодили міську інфраструктуру та дерева, а представників поліції закидали картоплею та яйцями.

Скриншот | протести в Брюсселі закінчилися сутичками

Як стверджує поліція, деякі фермери намагалися прорвати периметр безпеки, який облаштували правоохоронці. Також на протестах спостерігалися люди у масках, які не розкрили свою приналежність до жодної сільськогосподарської організації.

Протестувальники також влаштували пожежу на площі: Брюссель заполонив густий дим.

Скриншот | поліція відганяє протестувальників у Брюсселі

На тлі заворушень співробітників Європарламенту з міркувань перевели до інших будівель. Також їх закликали не наближатися до вікон, пишуть ЗМІ.

За даними медіа Le Soir, загалом участь у протестах у четвер взяли близько 7300 фермерів із залученням 950 тракторів.

Протести на тлі саміту ЄС у Брюсселі: чому бунтують фермери?

Як пояснює видання DW, причиною невдоволення фермерів стало те, що у межах саміту лідери європейських країн будуть зокрема обговорювати торгівельну угоду між ЄС та країнами Латинської Америки (блоком Mercosur). Представники сільськогосподарської сфери виступають проти через те, що бояться скорочень субсидій ЄС та конкуренції з дешевшою імпортною сільськогосподарською продукцією.

За даними медіа, переговори щодо укладення цієї угоди ведуться вже 26 років, починаючи з 1999 року. Нова зона вільної торгівлі між країнами Латинської Америки та ЄС може стати одним з найбільших міжнародних ринків такого плану.

Раніше планувалося, що ЄС укладуть угоду з блоком Mercosur у суботу, 20 грудня, у бразильському місті Фос-ду-Ігуасу. Однак наразі європейські посадовці не досягли домовленостей щодо остаточних умов угоди: проти, як пише DW, виступила низка країн, зокрема Австрія, Польща та Франція.

Раніше у Bloomberg повідомляли, що президент Бразилії Лула да Сілва хотів, аби лідер Франції Емманюель Макрон припинив протидію угоді ЄС з блоком Mercosur.

