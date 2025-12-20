"Акт возмездия": США начали масштабную военную операцию в Сирии, нанесены удары по десяткам целей (видео)

Соединенные Штаты Америки объявили о проведении масштабной военной операции против боевиков "Исламского государства" в Сирии, направленной на их ликвидацию.

Военную операцию США объявили как "акт возмездия" за убийство двух американских солдат и переводчика, которое произошло в центральной части страны. Об этом сообщил министр войны США Пит Гегсет на своей странице в сети X.

"Сегодня утром американские войска начали операцию "HAWKEYE STRIKE" в Сирии с целью уничтожения боевиков ИГИЛ, инфраструктуры и оружейных складов в ответ на нападение на американские войска, произошедшее 13 декабря в Пальмире", — отметил чиновник.

Также Гегсет подчеркнул, что эти действия — не акт войны, а "декларация мести".

"Сегодня мы преследовали и убили наших врагов. Многих из них. И мы продолжим", — заявил он.

В Министерстве войны США также сообщили о начале операции против боевиков "Исламского государства", пообещав впоследствии раскрыть подробности.

"Американские войска начали масштабный удар по инфраструктуре и оружейным объектам ИГИЛ в Сирии", — говорится в сообщении.

Президент США Дональд Трамп заявил взамен, что Америка наносит "очень серьезные удары" в ответ на вышеупомянутые убийства.

"Мы наносим очень сильные удары по опорным пунктам ИГИЛ в Сирии, стране, пропитанной кровью, которая имеет много проблем, но которая имеет светлое будущее, если ИГИЛ будет уничтожено. Правительство Сирии, возглавляемое человеком, который очень упорно работает над возвращением величия Сирии, полностью поддерживает эти действия", — говорится в заметке Трампа.

Как сообщило издание Fox News, американские военные нанесли удары по более 70 целям, вероятно, на территории ИГИЛ, в нескольких местах центральной части Сирии. Высокопоставленный чиновник рассказал изданию, что после нападения на американских военных и переводчика сирийское правительство помогло провести 10 партнерских операций по всей Сирии с субботы, в результате которых погибло или было задержано более двух десятков человек, связанных с ИГИЛ.

Подробностей военной операции США в Сирии пока не раскрывают.

