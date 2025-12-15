От диктатора до офтальмолога в Москве: как изменилась жизнь Башара Асада после побега, — СМИ

Бывший президент Сирии Башар аль-Асад после свержения режима живет в России в условиях строгой изоляции и, по данным западных журналистов, вернулся к медицине. Семья экс-диктатора поселилась в Москве и регулярно бывает в ОАЭ, а также избегает публичности и любой политической активности.

Как сообщает The Guardian, после побега из Сирии бывший президент Башар аль-Асад находится под фактическим контролем российских властей. Ему запрещено публично выступать, общаться с бывшими высокопоставленными чиновниками режима или участвовать в любых политических процессах. Источники издания утверждают, что Асад почти полностью исчез из информационного пространства и ведет замкнутый образ жизни.

По данным журналистов, сейчас Асад изучает русский язык и восстанавливает знания по офтальмологии — специальности, по которой он учился в Великобритании до прихода в политику. Друг семьи рассказал, что медицина всегда интересовала Асада больше, чем управление государством, а потребности зарабатывать деньги у него нет. Не исключено, что в будущем он может работать с частными пациентами из круга состоятельных жителей Москвы.

Семья Асадов, по информации источников в России и Сирии, живет в элитном районе Рублевка — одном из самых закрытых пригородов Москвы. Именно там проживают представители российской политической и бизнес-верхушки. По неофициальным данным, в этом же районе может проживать бывший президент Украины Виктор Янукович.

Финансово семья чувствует себя уверенно. В частности, после введения западных санкций в 2011 году Асады заранее перевели значительную часть своих активов в Россию, где они остались недосягаемыми для международного контроля.

В то же время даже в Москве бывший сирийский лидер оказался на обочине политической жизни. Российские кураторы не позволяют ему восстанавливать контакты с бывшим окружением. По словам источников, Асад общается только с несколькими проверенными людьми, среди которых бывший министр по делам президента Сирии Мансур Аззам и сирийский бизнесмен Ясир Ибрагим.

Источник, близкий к Кремлю, отмечает, что свергнутый сирийский диктатор больше не представляет интереса для российского руководства. По его словам, президент России Владимир Путин не имеет привычки поддерживать политиков, которые потеряли власть, а Асад больше не воспринимается как значимая фигура.

Жизнь Асада после побега из Сирии

Бывший президент Сирии Башар аль-Асад сбежал из Дамаска 8 декабря 2024 года, когда повстанцы приблизились к столице. Вместе с сыновьями его вывезли под охраной российских военных, сначала на авиабазу Хмеймим, а затем за пределы Сирии.

Побег прошел без предупреждения родных и союзников, из-за чего часть семьи оказалась в растерянности и даже вынуждена была ночевать в автомобилях возле авиабазы, пока не организовали безопасный выезд. Брат Башара, высокопоставленный военный Махер аль-Асад, помогал другим членам режима покинуть страну, тогда как бывший лидер занимался только собственным побегом.

Первые месяцы после падения режима семья сосредоточилась на лечении бывшей первой леди Асмы аль-Асад в Москве, где ее состояние стабилизировалось после длительного лечения. Тем временем Башар пытался давать интервью международным медиа, но российские власти запретили ему любую публичную и политическую активность, что подтвердил посол России в Ираке Эльбрус Кутрашев.

Кроме этого, дети и жена Асадов приспособились к новой жизни в Москве: они живут в роскоши, посещают элитные магазины, салоны и спортзалы, а также часто путешествуют в ОАЭ, хотя окончательно туда переехать не могут. Старший сын Хафез почти полностью отошел от публичности, закрыл соцсети и пользуется псевдонимами.

После падения режима сирийские повстанцы обнародовали личные фотографии Башара, которые резко отличались от его официального образа и символизировали конец мифа о всемогущем правителе. Более того, бывший аналитик Атлантического совета Камал Алам отметил, что семья всегда предпочитала закрытый образ жизни и не планирует его менять даже после потери власти.

Напомним, что в октябре Башара аль-Асада выписали из московской больницы после отравления, нападавшие пытались обвинить Кремль в покушении.

Также Фокус писал, что новый президент Сирии Ахмед аш-Шараа заявил, что Сирии "нужна Россия", но он будет добиваться справедливости за преступления Асада.