Від диктатора до офтальмолога в Москві: як змінилось життя Башара Асада після втечі, — ЗМІ

Колишній президент Сирії Башар аль-Асад після повалення режиму живе в Росії в умовах суворої ізоляції та, за даними західних журналістів, повернувся до медицини. Родина ексдиктатора оселилася в Москві та регулярно буває в ОАЕ, а також уникає публічності й будь-якої політичної активності.

Як повідомляє The Guardian, після втечі з Сирії колишній президент Башар аль-Асад перебуває під фактичним контролем російської влади. Йому заборонено публічно виступати, спілкуватися з колишніми високопосадовцями режиму або брати участь у будь-яких політичних процесах. Джерела видання стверджують, що Асад майже повністю зник з інформаційного простору та веде замкнутий спосіб життя.

За даними журналістів, нині Асад вивчає російську мову та відновлює знання з офтальмології — спеціальності, за якою він навчався у Великій Британії до приходу в політику. Друг родини розповів, що медицина завжди цікавила Асада більше, ніж управління державою, а потреби заробляти гроші він не має. Не виключено, що в майбутньому він може працювати з приватними пацієнтами з кола заможних жителів Москви.

Родина Асадів, за інформацією джерел у Росії та Сирії, мешкає в елітному районі Рубльовка — одному з найбільш закритих передмість Москви. Саме там проживають представники російської політичної та бізнес-верхівки. За неофіційними даними, у цьому ж районі може мешкати колишній президент України Віктор Янукович.

Фінансово родина почувається впевнено. Зокрема, після введення західних санкцій у 2011 році Асади заздалегідь перевели значну частину своїх активів до Росії, де вони залишилися недосяжними для міжнародного контролю.

Водночас навіть у Москві колишній сирійський лідер опинився на узбіччі політичного життя. Російські куратори не дозволяють йому відновлювати контакти з колишнім оточенням. За словами джерел, Асад спілкується лише з кількома перевіреними людьми, серед яких колишній міністр у справах президента Сирії Мансур Аззам та сирійський бізнесмен Ясір Ібрагім.

Джерело, близьке до Кремля, зазначає, що повалений сирійський диктатор більше не становить інтересу для російського керівництва. За його словами, президент Росії Володимир Путін не має звички підтримувати політиків, які втратили владу, а Асад більше не сприймається як значуща фігура.

Життя Асада після втечі з Сирії

Колишній президент Сирії Башар аль-Асад втік з Дамаска 8 грудня 2024 року, коли повстанці наблизилися до столиці. Разом із синами його вивезли під охороною російських військових, спочатку на авіабазу Хмеймім, а потім за межі Сирії.

Втеча пройшла без попередження рідних та союзників, через що частина родини опинилася в розгубленості та навіть змушена була ночувати в автомобілях біля авіабази, поки не організували безпечний виїзд. Брат Башара, високопоставлений військовий Махер аль-Асад, допомагав іншим членам режиму залишити країну, тоді як колишній лідер займався лише власною втечею.

Перші місяці після падіння режиму родина зосередилася на лікуванні колишньої першої леді Асми аль-Асад у Москві, де її стан стабілізувався після тривалого лікування. Тим часом Башар намагався давати інтерв’ю міжнародним медіа, але російська влада заборонила йому будь-яку публічну та політичну активність, що підтвердив посол Росії в Іраку Ельбрус Кутрашев.

Окрім цього, діти та дружина Асадів пристосувалися до нового життя у Москві: вони живуть у розкоші, відвідують елітні магазини, салони та спортзали, а також часто подорожують до ОАЕ, хоча остаточно туди переїхати не можуть. Старший син Хафез майже повністю відійшов від публічності, закрив соцмережі та користується псевдонімами.

Після падіння режиму сирійські повстанці оприлюднили особисті фотографії Башара, які різко відрізнялися від його офіційного образу і символізували кінець міфу про всемогутнього правителя. Ба більше, колишній аналітик Атлантичної ради Камал Алам зазначив, що родина завжди надавала перевагу закритому способу життя і не планує його змінювати навіть після втрати влади.

Нагадаємо, що у жовтні Башара аль-Асада виписали з московської лікарні після отруєння, нападники намагалися звинуватити Кремль у замаху.

Також Фокус писав, що новий президент Сирії Ахмед аш-Шараа заявив, що Сирії "потрібна Росія", але він домагатиметься справедливості за злочини Асада.