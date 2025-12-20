"Акт відплати": США розпочали масштабну військову операцію у Сирії, здійснено удари по десятках цілей (відео)

Сполучені Штати Америки оголосили про проведення масштабної військової операції проти бойовиків "Ісламської держави" у Сирії, спрямовану на їх ліквідацію.

Військову операцію США оголосили як "акт відплати" за вбивство двох американських солдатів та перекладача, що відбулося у центральній частині країни. Про це повідомив міністр війни США Піт Гегсет на своїй сторінці у мережі X.

"Сьогодні вранці американські війська розпочали операцію "HAWKEYE STRIKE" в Сирії з метою знищення бойовиків ІДІЛ, інфраструктури та збройових складів у відповідь на напад на американські війська, що стався 13 грудня в Пальмірі", — зазначив посадовець.

Також Гегсет наголосив, що ці дії — не акт війни, а "декларація помсти".

"Сьогодні ми переслідували і вбили наших ворогів. Багатьох з них. І ми продовжимо", — заявив він.

У Міністерстві війни США також повідомили про початок операції проти бойовиків "Ісламської держави", пообіцявши згодом розкрити подробиці.

"Американські війська розпочали масштабний удар по інфраструктурі та збройових об'єктах ІДІЛ в Сирії", — йдеться у повідомленні.

Президент США Дональд Трамп заявив натомість, що Америка завдає "дуже серйозних ударів" у відповідь на вищезгадані вбивства.

"Ми завдаємо дуже сильних ударів по опорних пунктах ІДІЛ в Сирії, країні, просоченій кров'ю, яка має багато проблем, але яка має світле майбутнє, якщо ІДІЛ буде знищено. Уряд Сирії, очолюваний людиною, яка дуже наполегливо працює над поверненням величі Сирії, повністю підтримує ці дії", — йдеться у дописі Трампа.

Як повідомило видання Fox News, американські військові завдали ударів по понад 70 цілях, ймовірно, на території ІДІЛ, у кількох місцях центральної частини Сирії. Високопосадовець розповів виданню, що після нападу на американських військових та перекладача сирійський уряд допоміг провести 10 партнерських операцій по всій Сирії з суботи, в результаті яких загинуло або було затримано понад два десятки осіб, пов'язаних з ІДІЛ.

Подробиць військової операції США у Сирії наразі не розкривають.

