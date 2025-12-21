Под Москвой перевернулась лодка с родственником Путина: есть погибший (фото)

В яхт-клубе в Мытищах перевернулась лодка с шестью людьми на борту. Среди них был 76-летний бизнесмен Виктор Хмарин-старший, родственник российского президента Владимира Путина.

По информации Telegram-канала "112", в результате инцидента на воде Хмарин получил переохлаждение и ушибы.

Что известно о Викторе Хмарине-старшем

74-летний Виктор Хмарин-старший – отец гендиректора компании "РусГидро" Виктора Хмарина-младшего, а также однокурсник главы Кремля и его ближайший друг в студенческие годы, сообщает "Агентство".

В 1976 году Хмарин женился на двоюродной сестре Путина по отцовской линии Любови Кругловой. Сам будущий глава Кремля встречался с сестрой Хмарина Людмилой.

Он был крупным поставщиком оборудования "Газпрому", а сейчас владеет компанией "Нефтепродуктсервис", годовая выручка которой – более чем 800 млн рублей, а прибыль в – 27 млн. Возглавляет бизнес его племянник Владимир Круглов.

Детали происшествия в яхт-клубе

Из шести человек, которые были на борту, спастись удалось пятерым. РосСМИ пишут о гибели одного из бывших лидеров Солнцевской ОПГ, 68-летнего Виктора Аверина. Его тело подняли водолазы поздно ночью, мужчину уже опознали родные.

Солнцевская организованная преступная группировка, названная, как и район на юго-западе Москвы, была одной из наиболее влиятельных и опасных ОПГ России в начале 1990-х годов. Она занималась рэкетом и крышеванием, а также контролировала игорный бизнес в Москве.

Погибший Виктор Аверин ("Авера-старший") считался одним из ключевых соратников основателя Солнцевской ОПГ Сергея Михайлова. Против него несколько раз открывались уголовные дела, однако он ни разу не был осужден. Сам Аверин связь с группировкой никогда не подтверждал.

Вместе с Авериным и Хмариным на лодке находились адвокат Виктор Перекатов, бизнесмен Шамистан Алиев, телохранитель Иван Абрамушин и 18-летняя модель OnlyFans Екатерина Леонова.

Как сообщает ресурс "Агентство", Аверин и Хмарин поехали осматривать участок леса в Пестово на берегу одноименного водохранилища, который недавно купил Аверин. Они выехали из московского яхт-клуба "Рояль" в сторону поселка Пестово на аэролодке "Север". По предварительной информации, лодкой управлял погибший, хотя и не имел удостоверения на право управления маломерным судном.

Сейчас следствие рассматривает две версии, и обе выглядят как несчастный случай: или лодка развернулась и зацепилась за лед, после чего опрокинулась, или ее занесло при выходе на лед, который после этого проломился.

