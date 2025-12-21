Під Москвою перекинувся човен із родичем Путіна: є загиблий (фото)

У яхт-клубі в Митищах перекинувся човен із шістьма людьми на борту. Серед них був 76-річний бізнесмен Віктор Хмарін-старший, родич російського президента Володимира Путіна.

За інформацією Telegram-каналу "112", унаслідок інциденту на воді Хмарін дістав переохолодження та забої.

Що відомо про Віктора Хмаріна-старшого

74-річний Віктор Хмарін-старший – батько гендиректора компанії "РусГідро" Віктора Хмаріна-молодшого, а також однокурсник глави Кремля і його найближчий друг у студентські роки, повідомляє "Агентство".

У 1976 році Хмарін одружився з двоюрідною сестрою Путіна по батьківській лінії Любов'ю Кругловою. Сам майбутній глава Кремля зустрічався із сестрою Хмаріна Людмилою.

Він був великим постачальником обладнання "Газпрому", а зараз володіє компанією "Нафтопродуктсервіс", річний виторг якої — понад 800 млн рублів, а прибуток — 27 млн. Очолює бізнес його племінник Володимир Круглов.

Віктор Хмарін-старший Фото: Соцсети

Деталі події в яхт-клубі

Із шести осіб, які були на борту, врятуватися вдалося п'ятьом. РосЗМІ пишуть про загибель одного з колишніх лідерів Солнцевського ОЗУ, 68-річного Віктора Аверіна. Його тіло підняли водолази пізно вночі, чоловіка вже впізнали рідні.

Солнцевське організоване злочинне угруповання, назване, як і район на південному заході Москви, було одним із найвпливовіших і найнебезпечніших ОЗУ Росії на початку 1990-х років. Воно займалося рекетом і кришуванням, а також контролювало гральний бізнес у Москві.

Загиблий Віктор Аверін ("Авера-старший") вважався одним із ключових соратників засновника Солнцевського ОЗУ Сергія Михайлова. Проти нього кілька разів порушували кримінальні справи, проте він жодного разу не був засуджений. Сам Аверін зв'язку з угрупованням ніколи не підтверджував.

Разом з Аверіним і Хмаріним на човні перебували адвокат Віктор Перекатов, бізнесмен Шамістан Алієв, охоронець Іван Абрамушин і 18-річна модель OnlyFans Катерина Леонова.

Як повідомляє ресурс "Агентство", Аверін і Хмарін поїхали оглядати ділянку лісу в Пестово на березі однойменного водосховища, яку нещодавно купив Аверін. Вони виїхали з московського яхт-клубу "Рояль" у бік селища Пестово на аеродромному човні "Север". За попередньою інформацією, човном керував загиблий, хоча й не мав посвідчення на право керування маломірним судном.

Віктор Аверін загинув після перевертання човна Фото: Соцсети

Наразі слідство розглядає дві версії, і обидві виглядають як нещасний випадок: або човен розвернувся і зачепився за лід, після чого перекинувся, або його занесло під час виходу на лід, який після цього проломився.

