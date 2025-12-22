Сразу три пассажирских самолета едва не разбились из-за ракеты Илона Маска

Ракета SpaceX взорвалась менее чем через десять минут после запуска в начале 2025 года, когда миллиардер был в фаворитах у американского президента. Тогда не сообщалось, что Маск подверг реальной опасности пассажиров сразу нескольких самолетов.

Документы Федерального управления гражданской авиации США только сейчас показывают, какую опасность взрыв ракеты Маска представлял для трех рейсов в тот вечер, включая рейс JetBlue в Сан-Хуан, экипажу которого было сказано, что дальнейшее путешествие возможно только "на свой страх и риск", сообщает Daily Mail.

Илон Маск мог убить 450 человек

Седьмой беспилотный испытательный полет Starship стал последней попыткой генерального директора Илона Маска воплотить в жизнь мечту о полете на Марс и состоялся за несколько дней до того, как он учредил Министерство эффективности государственного управления в Белом доме при президенте США Дональде Трампе.

Три самолета, на борту которых находилось в общей сложности 450 человек, к счастью, смогли благополучно приземлиться после объявления о нехватке топлива и прохождения через временную бесполетную зону.

Когда авиадиспетчер сообщил одному из пилотов, что для посадки в Сан-Хуане необходимо объявить чрезвычайную ситуацию, последовал ответ: "В таком случае мы объявляем чрезвычайную ситуацию: Mayday. Mayday. Mayday (сигнал бедствия – ред.)".

После взрыва ракеты Маск написал в X: "Успех непредсказуем, но развлечение гарантировано".

Но Федеральное управление гражданской авиации (FAA) заявило, что компания SpaceX не позвонила немедленно на официальную горячую линию, необходимую в случае каких-либо нарушений, связанных с информированием авиадиспетчеров.

В Майами диспетчеры узнали о последствиях взрыва только от пилотов, которым приходилось пролетать сквозь обломки ракеты Маска.

В феврале Федеральное управление гражданской авиации (FAA) начало расследование того, как лучше справляться с потенциальными обломками от взрывов, и стало еще более решительным после того, как в марте произошел очередной взрыв испытательного аппарата SpaceX.

Обломки ракеты Маска едва не сбили три самолета

Однако проверка была прекращена в марте, при этом Федеральное управление гражданской авиации (FAA) заявило, что это произошло потому, что их рекомендации уже были реализованы и им необходимо было проконсультироваться с другими экспертами за пределами США.

Но в компании Маска заявили, что в будущем планирует проводить от 200 до 400 запусков ракет в год, многие из которых могут быть осуществлены с помощью ракеты SpaceX Starship Маска, которая описывается как самая мощная из когда-либо разработанных. И теперь она высотой почти 130 метров. И нет никаких гарантий, что она не взорвется при очередном запуске. Так как Илон Маск не оставил надежды полететь на Марс.

Компания SpaceX отказалась от комментариев.

Напомним, когда ракета Илона Маска взорвалась при запуске, ее обломки упали на острова Теркс и Кайкос – заморскую территорию Великобритании, где находится множество курортов и вилл для миллиардеров.

А ракета Starship 36, которую Маск испытывал летом 2025 года, взорвалась при запуске. И хотя сообщалось, что никто не пострадал, жители близлежащих городов в Техасе сообщали, что их дома трясло, как при землетрясении.