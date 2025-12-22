Одразу три пасажирські літаки ледь не розбилися через ракету Ілона Маска

Ракета SpaceX вибухнула менш ніж через десять хвилин після запуску на початку 2025 року, коли мільярдер був у фаворитах в американського президента. Тоді не повідомлялося, що Маск наразив на реальну небезпеку пасажирів одразу кількох літаків.

Документи Федерального управління цивільної авіації США тільки зараз показують, яку небезпеку вибух ракети Маска становив для трьох рейсів того вечора, включно з рейсом JetBlue до Сан-Хуана, екіпажу якого було сказано, що подальша подорож можлива тільки "на свій страх і ризик", повідомляє Daily Mail.

Ілон Маск міг убити 450 осіб

Сьомий безпілотний випробувальний політ Starship став останньою спробою генерального директора Ілона Маска втілити в життя мрію про політ на Марс і відбувся за кілька днів до того, як він заснував Міністерство ефективності державного управління в Білому домі за президента США Дональда Трампа.

Три літаки, на борту яких перебувало загалом 450 осіб, на щастя, змогли благополучно приземлитися після оголошення про нестачу палива і проходження через тимчасову безпольотну зону.

Коли авіадиспетчер повідомив одному з пілотів, що для посадки в Сан-Хуані необхідно оголосити надзвичайну ситуацію, пролунала відповідь: "У такому разі ми оголошуємо надзвичайну ситуацію: Mayday. Mayday. Mayday (сигнал лиха — ред.)".

Після вибуху ракети Маск написав у X: "Успіх непередбачуваний, але розвага гарантована".

Але Федеральне управління цивільної авіації (FAA) заявило, що компанія SpaceX не зателефонувала негайно на офіційну гарячу лінію, необхідну в разі будь-яких порушень, пов'язаних з інформуванням авіадиспетчерів.

У Маямі диспетчери дізналися про наслідки вибуху тільки від пілотів, яким доводилося пролітати крізь уламки ракети Маска.

У лютому Федеральне управління цивільної авіації (FAA) розпочало розслідування того, як краще справлятися з потенційними уламками від вибухів, і стало ще більш рішучим після того, як у березні стався черговий вибух випробувального апарату SpaceX.

Уламки ракети Маска ледь не збили три літаки

Однак перевірку було припинено в березні, при цьому Федеральне управління цивільної авіації (FAA) заявило, що це сталося тому, що їхні рекомендації вже було реалізовано і їм необхідно було проконсультуватися з іншими експертами за межами США.

Але в компанії Маска заявили, що в майбутньому планують проводити від 200 до 400 запусків ракет на рік, багато з яких можна здійснити за допомогою ракети SpaceX Starship Маска, яку описують як найпотужнішу з коли-небудь розроблених. І тепер вона заввишки майже 130 метрів. І немає жодних гарантій, що вона не вибухне під час чергового запуску. Адже Ілон Маск не залишив надії полетіти на Марс.

Компанія SpaceX відмовилася від коментарів.

Нагадаємо, коли ракета Ілона Маска вибухнула під час запуску, її уламки впали на острови Теркс і Кайкос — заморську територію Великої Британії, де розташовано безліч курортів і вілл для мільярдерів.

А ракета Starship 36, яку Маск випробовував влітку 2025 року, вибухнула під час запуску. І хоча повідомлялося, що ніхто не постраждав, жителі прилеглих міст у Техасі повідомляли, що їхні будинки трясло, як під час землетрусу.