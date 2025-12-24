Грету Тунберг арестовали в Лондоне: что натворила экоактивистка (фото)

Шведскую активистку Грету Тунберг арестовали во время пропалестинской акции в Лондоне, во время которой Тунберг демонстрировала плакат в поддержку запрещенной в Великобритании группы "Palestine Action".

Активистку уже отпустили под залог до марта 2026 года, пишет Reuters.

Британская группа Prisoners for Palestine (Узники Палестины) заявила, что активистку арестовали на основании антитеррористического законодательства из-за плаката с надписью: "Я поддерживаю заключенных Palestine Action. I oppose genocide" ("Я поддерживаю узников Palestine Action. Я против геноцида").

Грета Тунберг с пропалестинским плакатом в Лондоне Фото: Reuters

Правительство Великобритании запретило "Palestine Action" в июле 2025 года, признав ее террористической организацией.

Тунберг и другие активисты вышли на протест, чтобы поддержать заключенных членов группы, которые объявили голодовку. Она назвала их "политическими заключенными".

Полиция также сообщила о задержании еще двух человек, которых подозревают в обливании краской здания страховой компании, которую обвиняют в сотрудничестве с израильским военным производителем. По словам правоохранителей, 22-летнюю женщину позже арестовали за демонстрацию плаката в поддержку запрещенной организации.

В Prisoners for Palestine заявили, что здание выбрали целью, поскольку его использовала страховая компания, которая, по утверждению активистов, оказывала услуги британскому подразделению израильской оборонной компании Elbit Systems.

Напомним, в октябре Грета Тунберг рассказала об "издевательствах" в израильской тюрьме.

