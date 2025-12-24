Ґрету Тунберг заарештували у Лондоні: що накоїла екоактивістка (фото)

Шведську активістку Ґрету Тунберг арештували під час пропалестинської акції у Лондоні, під час якої Тунберг демонструвала плакат на підтримку забороненої у Великій Британії групи "Palestine Action".

Активістку вже відпустили під заставу до березня 2026 року, пише Reuters.

Британська група Prisoners for Palestine (В'язні Палестини) заявила, що активістку заарештували на підставі антитерористичного законодавства через плакат із написом: "I support the Palestine Action prisoners. I oppose genocide" ("Я підтримую в’язнів Palestine Action. Я проти геноциду").

Ґрета Тунберг з пропалестинським плакатом у Лондоні Фото: Reuters

Уряд Великої Британії заборонив "Palestine Action" у липні 2025 року, визнавши її терористичною організацією.

Тунберг та інші активісти вийшли на протест, щоб підтримати ув'язнених членів групи, які оголосили голодування. Вона назвала їх "політичними в'язнями".

Поліція також повідомила про затримання ще двох осіб, яких підозрюють в обливанні фарбою будівлі страхової компанії, яку звинувачують у співпраці з ізраїльським військовим виробником. За словами правоохоронців, 22-річну жінку пізніше заарештували за демонстрацію плаката на підтримку забороненої організації.

У Prisoners for Palestine заявили, що будівлю обрали ціллю, оскільки її використовувала страхова компанія, яка, за твердженням активістів, надавала послуги британському підрозділу ізраїльської оборонної компанії Elbit Systems.

