"Мы решили": пленные в Украине северокорейцы хотят переехать в Южную Корею, — СМИ

Двое солдат Северной Кореи, которые воевали на стороне России и которых военнослужащие ВСУ взяли в плен, заявили, что хотят переехать в Южную Корею.

Северокорейцы даже написали письма с соответствующей просьбой, пишет Yonhap со ссылкой на руководителя группы северокорейских перебежчиков в Южной Корее Чан Се Юля.

По его словам двое пленных солдат КНДР в возрасте около 20 лет написали такое письмо в октябре и было доставлено группе в начале декабря.

"Мы решили поехать в Южную Корею, считая тех, кто в Южной Корее, своими родителями и братьями", — говорится в письме.

Пленные якобы также выразили благодарность тем, кто сказал, что нынешняя ситуация, с которой они сталкиваются, является "не трагедией, а началом новой жизни".

В Южной Корее подчеркнули, что уже уведомили правительство Украины о своей готовности принять северокорейских пленных, если их намерения подтвердятся.

