"Ми вирішили": полонені в Україні північнокорейці хочуть переїхати до Південної Кореї, — ЗМІ

Двоє солдатів Північної Кореї, які воювали на боці Росії та яких військовослужбовці ЗСУ взяли у полон, заявили, що хочуть переїхати до Південної Кореї.

Північнокорейці навіть написали листи з відповідним проханням, пише Yonhap з посиланням на керівника групи північнокорейських перебіжчиків у Південній Кореї Чан Се Юля.

За його словами двоє полонених солдатів КНДР віком близько 20 років написали такого листа в жовтні та був доставлений групі на початку грудня.

"Ми вирішили поїхати до Південної Кореї, вважаючи тих, хто в Південній Кореї, своїми батьками та братами", — йдеться в листі.

Полонені нібито також висловили вдячність тим, хто сказав, що нинішня ситуація, з якою вони стикаються, є "не трагедією, а початком нового життя".

У Південній Кореї підкреслили, що вже повідомили уряд України про свою готовність прийняти північнокорейських полонених, якщо їхні наміри підтвердяться.

Відео дня

Нагадаємо, Кім Чен Ин закликав солдатів КНДР підривати себе на війні проти України.

Фокус також писав про те, що президент Кенії попросив Зеленського звільнити полонених кенійців, завербованих РФ.