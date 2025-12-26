Молились за Зеленского, а ВСУ называли "светлыми силами": в РФ задержали почти 70 оппозиционеров

В Санкт-Петербурге силовые органы пресекли деятельность радикальной проукраинской религиозной организации, члены которой на собраниях проводили молебны за здоровье президента Украины Владимира Зеленского и обсуждали ход так называемой "спецоперации в Украине". Во время рейда были задержаны около 70 человек из разных регионов России.

Как сообщает прокремлевский телеграм-канал SHOT, "Школа единого принципа" была создана в Украине под видом "пробуждения сознания и внутреннего духовного развития". На семинарах и лекциях якобы обучали целительству. Пропагандисты утверждают, что организация проводила психо-ментальное воздействие на участников, "формируя у них проукраинские настроения". Лидеры организации убеждали членов, что военнослужащие Украины являются "светлыми силами", а российские солдаты — "орками" и "в*тниками".

По данным российского издания 78.ru, заседание радикальной группы проходило в Адмиралтейском районе Петербурга. Членам организации строго запрещалось рассказывать о своем членстве православным священникам, однако они были обязаны доносить позицию организации об Украине своим родственникам и знакомым. Секта действовала по строгому графику, чередуя членов для круглосуточных молебнов "о защите русских от мобилизации".

Відео дня

Среди руководителей культа оказались преподаватели ряда университетов и школ России, которые в повседневной жизни не афишировали свое членство в организации. Одной из лидеров секты является профессор и доктор педагогических наук Санкт-Петербургской академии последипломного образования Ольга Даутова, которую задержали 10 декабря.

Лидер "секты" в РФ — Ольга Даутова Фото: Shot

Правоохранители проводят проверку с участием всех присутствующих на заседании, а также рассматривают возможность возбуждения уголовного дела по статье "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ", предусматривающей до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что координатор штаба Виктора Бабарико на президентских выборах в Беларуси 2020 года, Мария Колесникова, сообщила, что среди недавно освобожденных политзаключенных есть те, кто хочет остаться в Украине, тогда как сама она этого делать не планирует.

Также Фокус писал, что жена российского оппозиционера Алексея Навального, сейчас не может вернуться в Россию, так как боится, что ее могут арестовать.