Молилися за Зеленського, а ЗСУ називали "світлими силами": у РФ затримали майже 70 опозиціонерів

У Санкт-Петербурзі силові органи припинили діяльність радикальної проукраїнської релігійної організації, члени якої на зборах проводили молебні за здоров’я президента України Володимира Зеленського та обговорювали хід так званої "спецоперації в Україні". Під час рейду було затримано майже 70 людей з різних регіонів Росії.

Як повідомляє прокремлівський телеграм-канал SHOT, "Школа єдиного принципу" нібито була створена в Україні під виглядом "пробудження свідомості та внутрішнього духовного розвитку". На семінарах і лекціях нібито навчали цілительству, та проводили психо-ментальний вплив на учасників, "формуючи у них проукраїнські настрої". Лідери організації переконували членів, що військовослужбовці України є "світлими силами", а російські солдати — "орками" та "в*тниками".

За даними російського видання 78.ru, засідання радикальної групи проходило в Адміралтейському районі Петербурга. Членам організації суворо заборонялося розповідати про своє членство православним священникам, проте вони були зобов’язані доносити позицію організації про Україну своїм родичам та знайомим. Секта діяла за суворим графіком, чергуючи членів для цілодобових молебнів "про захист росіян від мобілізації".

Відео дня

Серед керівників культу виявилися викладачі низки університетів та шкіл Росії, які в повсякденному житті не афішували своє членство в організації. Однією з лідерок секти є професорка та доктор педагогічних наук Санкт-Петербурзької академії післядипломної освіти Ольга Даутова, яку затримали 10 грудня.

Лідерка "секти" в РФ — Ольга Даутова Фото: Shot

Правоохоронці проводять перевірку за участю всіх присутніх на засіданні, а також розглядають можливість порушення кримінальної справи за статтею "Публічне поширення завідомо неправдивої інформації про використання Збройних сил РФ", що передбачає до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що координаторка штабу Віктора Бабарика на президентських виборах у Білорусі 2020 року, Марія Колесникова, повідомила, що серед нещодавно звільнених політв’язнів є ті, хто хоче залишитися в Україні, тоді як сама вона цього робити не планує.

Також Фокус писав, що дружина російського опозиціонера Олексія Навального зараз не може повернутися до Росії, бо боїться, що її можуть заарештувати.