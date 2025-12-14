Хотіли б залишитися жити в Україні, — Колесникова про білоруських опозиціонерів (відео)

Марія Колесникова, координаторка штабу Віктора Бабарика, екскандидата у президенти Білорусі 2020 року, заявила, що серед звільнених напередодні політв'язнів є ті, хто хотів би залишитися жити в Україні. Сама опозиціонерка цього робити не планує.

Про це вона заявила під час пресконференції в Києві, повідомляють "Новини.LIVE".

"Я точно знаю, ми це буквально кілька годин тому обговорювали з білорусами, які зараз перебувають тут, що є люди, які дуже хотіли б залишитися в Україні", — сказала вона.

Тому, підкреслила опозиціонерка, найближчим часом буде вирішуватися це питання. Поки що, зізналася Колесникова, вони ще не знають усіх процедур, як це можна зробити.

Сама ж вона в Україні залишатися не планує. За її словами, у неї є сестра в Європі, і її родичі живуть в інших країнах.

Марія Колесникова разом зі 113 іншими політв'язнями вчора приїхала в Україну, після того, як президент Білорусі помилував 123 громадян різних країн, які отримали терміни за підозрою в роботі проти влади, шпигунстві тощо.

Відео дня

Про неї голосно заговорили після того, як її заарештували 7 вересня 2020 року. Силовики намагалися вислати її з Білорусі, але Колесникова порвала свій паспорт на кордоні й залишилася на білоруській території.

Колесникову засудили до 11 років позбавлення волі. У в'язниці люди Лукашенка встановили для неї режим ізоляції, її родичі нічого не знали про Марію і стан її здоров'я.

На пресконференції Марія зазначила, що дізналася, що перебуває в Україні, тільки тоді, коли відчинилися двері автобуса, в якому перевозили всіх звільнених, і співробітники українських спецслужб повідомили, що вона вже у вільній країні.

Нагадаємо, 27 листопада Лукашенко публічно закликав президента України Володимира Зеленського підтримати мирний план США щодо врегулювання війни і "не торпедувати" переговорний процес.

Раніше повідомлялося, що польська прикордонна служба показала фото тунелю, який використовують мігранти для перетину кордону з Білорусі до Польщі, як стверджує влада. Повідомляється, що понад 180 мігрантів перетнули кордон із Польщею саме через цей тунель, захований у лісі.

Польща звинуватила Білорусь і союзника Мінська, Москву, у змові з метою дестабілізації Польщі шляхом заохочення перетину кордону людьми, здебільшого з Близького Сходу та Африки.