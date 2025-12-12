Лукашенко запускає мігрантів до Польщі через виритий у лісі тунель (відео)

Білоруський лідер використовує людей "як зброю" ще з 2021 року, коли в країні були масові протести. І відтоді кількість нелегалів, які намагаються прорватися до Польщі, тільки зростала.

Польська прикордонна служба показала фото тунелю, який використовують мігранти для перетину кордону з Білорусі до Польщі, як стверджує влада. Повідомляється, що понад 180 мігрантів перетнули кордон із Польщею саме через цей тунель, захований у лісі, пише Reuters.

Мігранти постійно намагаються прорватися до Польщі з Білорусі

Близько 130 із них затримали в Польщі після виявлення перехідного шляху 11 грудня, але інші все ще перебувають у бігах, ідеться в заяві польської прикордонної служби.

Було опубліковано відео тунелю, проритого крізь коріння і голу землю, підтримуваного дерев'яними стовпами і металевими прутами, висотою всього 1,5 метра — недостатньо для того, щоб більшість людей могли пройти через нього, не пригинаючись.

Польща, член Європейського союзу, з 2021 року бореться з міграційною кризою на своєму кордоні з Білоруссю.

Польща звинуватила Білорусь і союзника Мінська, Москву, у змові з метою дестабілізації Польщі шляхом заохочення перетину кордону людьми, здебільшого з Близького Сходу та Африки.

Білорусь і Росія неодноразово відкидали ці звинувачення.

Прикордонники заявили, що це вже четвертий тунель, виявлений ними в західному регіоні Підляського цього року.

У повідомленні також ідеться про те, що охоронці затримали 69-річного поляка і 49-річного литовця, які прибули по мігрантів.

"Прихований вхід у лісі розташовувався приблизно за 50 метрів від прикордонного паркану з білоруського боку кордону, а вихід — приблизно за 10 метрів від загородження з польського боку", — повідомили в прикордонній службі.

Тунель, виявлений польськими прикордонниками Фото: Скриншот

У повідомленні також ідеться, що співробітники правоохоронних органів використовували електронні системи для підрахунку кількості людей, які пройшли через пункт пропуску, а армія і поліція приєдналися до пошуків зниклих мігрантів.

Польща почала будівництво свого 180-кілометрового прикордонного паркану 2022 року.

Раніше експерти заявляли, що Лукашенко продовжує використовувати мігрантів як своєрідну зброю в протистоянні із Заходом. І робиться це зі схвалення Путіна ще з 2020 року, у розпал протестів у Білорусі, "щоб дестабілізувати внутрішньополітичну ситуацію в Європі та наростити протиріччя між країнами".

Так, за весь 2020 рік було зафіксовано 81 спробу незаконного перетину мігрантами кордону Литви, а вже з січня по травень 2021 року було затримано 189 мігрантів. Далі цифри продовжили зростати.

До "міграційної зброї" Лукашенко вдається в потрібних йому ситуаціях, вважають експерти.

"У цьому я бачу спробу Лукашенка взяти участь, наскільки це йому до снаги, у цій війні. Свої війська вводити страшно і небезпечно, а мігрантів — чому б і ні? Можливо, для нього один із видів плати за підтримку з боку путінської Росії", — вважає старший експерт Центру нових ідей Генадз Коршунов, який аналізує статистику спроб нелегального перетину кордону.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що з січня 2025 року співробітники Прикордонної служби задокументували понад 26 700 спроб незаконного перетину кордону.

У ніч на 12 вересня Польща закрила кордон із Білоруссю через спільні військові навчання Мінська і Москви "Захід 2025". Через два тижні пропускні пункти знову запрацювали.