Лукашенко запускает мигрантов в Польшу через вырытый в лесу туннель (видео)

Белорусский лидер использует людей "как оружие" еще с 2021 года, когда в стране были массовые протесты. И с того момента количество нелегалов, который пытаются прорваться в Польшу только росло.

Польская приграничная служба показала фото туннеля, который используют мигранты для пересечения границы из Беларуси в Польшу, как утверждают власти. Сообщается, что более 180 мигрантов пересекли границу с Польшей именно через этот туннель, спрятанный в лесу, пишет Reuters.

Мигранты постоянно пытаются прорваться в Польшу из Беларуси

Около 130 из них были задержаны в Польше после обнаружения переходного пути 11 декабря, но остальные все еще находятся в бегах, говорится в заявлении польской пограничной службы.

Было опубликовано видео туннеля, прорытого сквозь корни и голую землю, поддерживаемого деревянными столбами и металлическими прутами, высотой всего 1,5 метра — недостаточно для того, чтобы большинство людей могли пройти через него, не пригибаясь.

Польша, член Европейского союза, с 2021 года борется с миграционным кризисом на своей границе с Беларусью.

Польша обвинила Беларусь и союзника Минска, Москву, в заговоре с целью дестабилизации Польши путем поощрения пересечения границы людьми, в основном из Ближнего Востока и Африки.

Беларусь и Россия неоднократно отвергали эти обвинения.

Пограничники заявили, что это уже четвертый туннель, обнаруженный ими в западном регионе Подляского в этом году.

В сообщении также говорится, что охранники задержали 69-летнего поляка и 49-летнего литовца, прибывших за мигрантами.

"Скрытый вход в лесу располагался примерно в 50 метрах от пограничного забора с белорусской стороны границы, а выход — примерно в 10 метрах от заграждения с польской стороны", — сообщили в пограничной службе.

Туннель, обнаруженный польскими пограничниками Фото: Скриншот

В сообщении также говорится, что сотрудники правоохранительных органов использовали электронные системы для подсчета количества прошедших через пункт пропуска людей, а армия и полиция присоединились к поискам пропавших мигрантов.

Польша начала строительство своего 180-километрового пограничного забора в 2022 году.

Ранее эксперты заявляли, что Лукашенко продолжает использовать мигрантов как своего рода оружие в противостоянии с Западом. И делается это с одобрения Путины еще с 2020 года, в разгар протестов в Беларуси, "чтобы дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в Европе и нарастить противоречия между странами".

Так, за весь 2020 год была зафиксирована 81 попытка незаконного пересечения мигрантами границы Литвы, а уже с января по май 2021 года было задержано 189 мигрантов. Дальше цифры продолжили расти.

К "миграционному оружию" Лукашенко прибегает в нужных ему ситуациях, считают эксперты.

"В этом я вижу попытку Лукашенко поучаствовать, насколько это ему по силам, в этой войне. Свои войска вводить страшно и опасно, а мигрантов - почему бы и нет? Возможно, для него один из видов платы за поддержку со стороны путинской России", — считает старший эксперт Центра новых идей Генадз Коршунов, который анализирует статистику попыток нелегального пересечения границы.

Напомним, ранее Фокус писал, что с января 2025 года сотрудники Пограничной службы задокументировали более 26 700 попыток незаконного пересечения границы.

В ночь на 12 сентября Польша закрыла границу с Беларусью из-за совместных военных учений Минска и Москвы "Запад 2025". Спустя две недели пропускные пункты снова заработали.