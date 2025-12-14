Хотели бы остаться жить в Украине, – Колесникова о белорусских оппозиционерах (видео)

Мария Колесникова, координатор штаба Виктора Бабарико, экс-кандидата в президенты Беларуси в 2020 году, заявила, что среди освобожденных накануне политзаключенных есть те, кто хотел бы остаться жить в Украине. Сама оппозиционерка этого делать не планирует.

Об этом она заявила во время пресс-конференции в Киеве, сообщают "Новини.LIVE".

"Я точно знаю, мы это буквально несколько часов назад обсуждали с белорусами, которые сейчас находятся здесь, что есть люди, которые очень хотели бы остаться в Украине", – сказала она.

Поэтому, подчеркнула оппозиционерка, в ближайшее время будет решаться этот вопрос. Пока, призналась Колесникова, они еще не знают всех процедур, как это можно сделать.

Сама же она в Украине оставаться не планирует. По ее словам, у нее есть сестра в Европе, и ее родственники живут в других странах.

Мария Колесникова вместе со 113 другими политзаключенными вчера приехала в Украину, после того, как президент Беларуси помиловал 123 граждан разных стран, которые получили сроки по подозрению в работе против власти, шпионаже и тому подобное.

О ней громко заговорили после того, как она была арестована 7 сентября 2020 года. Силовики пытались выслать ее из Беларуси, но Колесникова порвала свой паспорт на границе и осталась на белорусской территории.

Колесникову приговорили к 11 годам лишения свободы. В тюрьме люди Лукашенко установили для нее режим изоляции, ее родственники ничего не знали о Марии и состоянии ее здоровья.

На пресс-конференции Мария отметила, что что узнала, что находится в Украине только тогда, когда открылась дверь автобуса, в котором перевозили всех освобожденных, и сотрудники украинских спецслужб сообщили, что она уже в свободной стране.

