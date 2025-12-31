Проклятие Кеннеди: в 35 лет умерла внучка убитого президента США

Внучка Джона Кеннеди, Татьяна Шлоссберг, скончалась от рака в возрасте всего 35 лет, спустя шесть недель после того, как сообщила о своей неизлечимой болезни.

Татьяна Шлоссберг, внучка 35-го президента США Джона Кеннеди, убитого в Далласе, скончалась от рака крови в возрасте 35 лет. Это снова заставило таблоиды говорить о "проклятии Кеннеди", которое якобы преследует эту семью, пишет Daily Mail.

О смерти наследницы семьи Кеннеди было объявлено во вторник через аккаунты Фонда библиотеки имени Джона Ф. Кеннеди в социальных сетях от имени ее безутешных родственников.

Татьяна с братом Джеком, матерью и Нэнси Пелоси Фото: Instagram Jack Schlossberg

"Сегодня утром скончалась наша прекрасная Татьяна. Она навсегда останется в наших сердцах", — говорится в сообщении, подписанном "Джорджем, Эдвином и Жозефиной Моран, Эдом, Кэролайн, Джеком, Роуз и Рори".

В ноябре журналистка, специализирующаяся на экологической тематике и родившаяся в Нью-Йорке, сообщила, что в мае 2024 года врачи диагностировали у нее острый миелоидный лейкоз.

Врачи обнаружили это заболевание только в ходе плановых анализов крови после того, как она родила второго ребенка.

Татьяна Кеннеди – дочь Кэролайн Кеннеди, родителями которой были Джон Ф. Кеннеди и Джеки Кеннеди, и дизайнера Эдвина Шлоссберга.

Это последняя трагедия, постигшая Кэролайн, которая потеряла отца от пули убийцы, когда ей было пять лет, своего единственного брата, Джона Кеннеди-младшего, в авиакатастрофе много лет спустя, и свою мать от лимфомы в 1994 году, когда легендарной бывшей первой леди было всего 64 года.

У Татьяны остались муж, врач Джордж Моран, и двое детей: трехлетний Эдвин и годовалая Жозефина.

В своей статье для журнала New Yorker Татьяна рассказала о поставленном ей диагнозе, заявив, что "не могла поверить", что врачи говорят о ней, когда говорят, что ей потребуется химиотерапия и пересадка костного мозга.

В своем эссе она также затронула так называемое "проклятие Кеннеди", заявив, что не хочет добавлять "новую трагедию" в жизнь своей матери Кэролайн.

"Всю свою жизнь я старалась быть хорошей, хорошей ученицей, хорошей сестрой и хорошей дочерью, защищать свою мать и никогда не расстраивать или злить ее. Теперь в ее жизни, в жизни нашей семьи, появилась новая трагедия, и я ничего не могу с этим поделать", — написала Шлоссберг.

Семья Кеннеди также пережила убийства, передозировки наркотиков, трагические несчастные случаи и скандалы.

Убийство Джона Кеннеди в Далласе

Самой известной смертью в истории американской династии стал тогдашний президент Джон Кеннеди, застреленный Ли Харви Освальдом 22 ноября 1963 года.

Джон Кеннеди находился в Техасе вместе с Жаклин Кеннеди и вице-президентом Линдоном Б. Джонсоном, готовясь произнести речь о силе США, но так и не поднялся на трибуну.

В 35-го президента трижды выстрелили, когда он ехал в открытом лимузине, приветствуя толпу в Далласе. Первая пуля пролетела мимо, вторая попала Кеннеди в область затылка и вышла через переднюю часть шеи. Третья пуля вошла ему в затылок справа и вышла с той же стороны, оставив рану, которая и стала смертельной.

Линдон Б. Джонсон принмает присягу после убийства Кеннеди Фото: Скриншот видео

Младший брат Джона Кеннеди, Роберт Кеннеди, который, как многие считали, мог стать президентом США, был убит Сирханом Сирханом всего через пять лет после убийства его брата.

Роберт Кеннеди также был убит Фото: Википедия

Трагедия постигла семью Кеннеди еще раз, спустя поколение, когда в 1999 году любимый сын покойного президента, Джон Кеннеди-младший погиб с женой и ее кузиной в авиакатастрофе маленького самолета Piper Saratoga в океане примерно в семи милях от острова Мартас-Винъярд.

