Два Кеннеди в политике США: внук убитого президента будет баллотироваться в Конгресс

Джек Шлоссберг, внук 35-го президента США, убитого в Далласе, будет баллотироваться в Конгресс. Он не занимался политикой, но активно критиковал своего родственника Роберта Кеннеди-младшего.

Единственный внук покойного бывшего президента Джона Кеннеди, 32-летний Джек Шлоссберг, наиболее известен своими провокационными и откровенными политическими комментариями в Интернете. И ранее он не интересовался политикой, пишет ВВС.

Джек Шлоссберг снимался в кино и не интересовался политикой Фото: Instagram Jack Schlossberg

Внук Кеннеди стремится занять место в Конгрессе, освобождаемое представителем Нью-Йорка Джерролдом Надлером, который в сентябре объявил об уходе в отставку после более чем трех десятилетий пребывания на своем посту.

Ранее во вторник Джек Шлоссберг заявил, что, по его мнению, его Демократической партии нужно больше голосов, чтобы "дать отпор предполагаемым злоупотреблениям властью со стороны президента Трампа и его союзников".

Джек критиковал Трампа за то, что он уничтожил розовый сад Джеки Кеннеди, его бабушки

Имея в общей сложности почти 2 миллиона подписчиков в Instagram и TikTok, наследник Кеннеди открыто говорит о своих целях сделать политику доступной для молодых избирателей.

В 2024 году его объявили политическим корреспондентом Vogue в преддверии выборов в США.

В интервью журналу он рассказал, что его вдохновляет наследие его семьи, посвященное служению обществу, и что он хотел бы внести свой вклад "по-своему".

Назвав своим героем своего деда, убитого в 1963 году, Шлоссберг заявил журналу Vogue, что администрация Джона Кеннеди была "образцом того, как прогрессивизм может работать в Америке".

Вскоре после объявления о своей кампании Шлоссберг поделился серией видеороликов и ссылок на свои аккаунты в социальных сетях, призывая своих подписчиков делать пожертвования, "чтобы мы могли победить".

На сайте его кампании заявлено о "новом поколении лидеров" для Нью-Йорка, а также даны "12 обещаний жителям 12-го округа Нью-Йорка".

"Это наш последний шанс остановить Трампа — он больше не представится", — говорится в нем.

Шлоссберг открыто высказывал свое несогласие с администрацией Трампа, в которую входит и его кузен Роберт Ф. Кеннеди-младший, который в администрации Трампа занимает пост министра здравоохранения США. Джек называл своего родственника "неудачником".

Внук Кеннеди решил стать политиком

Шлоссберг решил пойти в политику в то время, когда демократы надеются вернуть контроль над Палатой представителей на промежуточных выборах 2026 года.

Недавно избранный мэр Нью-Йорка и представитель поколения миллениалов Зохран Мамдани пока не поддержал ни одного кандидата на предварительных выборах.

Напомним, Фокус писал о Джеке Шлоссберге, который является сыном Кэролайн Кеннеди, единственного выжившего ребенка Джона Кеннеди. Брат и сестра Кэролайн, Арабелла и Патрик, умерли сразу после рождения, а ее брат Джон Кеннеди-младший, которого называли "Сыном Америки", погиб с женой и ее сестрой, когда их самолет упал в Атлантический океан в 1999 году.

Также мы рассказывали о Роберте Кеннеди-младшем, который, как и его отец, хотел стать президентом США, но в итоге стал работать вместе с Дональдом Трампом.