Два Кеннеді в політиці США: онук убитого президента балотуватиметься в Конгрес

Джек Шлоссберг, онук 35-го президента США, вбитого в Далласі, балотуватиметься до Конгресу. Він не займався політикою, але активно критикував свого родича Роберта Кеннеді-молодшого.

Єдиний онук покійного колишнього президента Джона Кеннеді, 32-річний Джек Шлоссберг, найвідоміший своїми провокаційними та відвертими політичними коментарями в Інтернеті. І раніше він не цікавився політикою, пише ВВС.

Джек Шлоссберг знімався в кіно і не цікавився політикою Фото: Instagram Jack Schlossberg

Онук Кеннеді прагне посісти місце в Конгресі, звільнене представником Нью-Йорка Джерролдом Надлером, який у вересні оголосив про звільнення у відставку після більш ніж трьох десятиліть перебування на своїй посаді.

Раніше у вівторок Джек Шлоссберг заявив, що, на його думку, його Демократичній партії потрібно більше голосів, щоб "дати відсіч передбачуваним зловживанням владою з боку президента Трампа і його союзників".

Джек критикував Трампа за те, що він знищив рожевий сад Джекі Кеннеді, його бабусі

Маючи загалом майже 2 мільйони підписників в Instagram і TikTok, спадкоємець Кеннеді відкрито говорить про свої цілі зробити політику доступною для молодих виборців.

У 2024 році його оголосили політичним кореспондентом Vogue напередодні виборів у США.

В інтерв'ю журналу він розповів, що його надихає спадщина його сім'ї, присвячена служінню суспільству, і що він хотів би зробити свій внесок "по-своєму".

Назвавши своїм героєм свого діда, убитого 1963 року, Шлоссберг заявив журналу Vogue, що адміністрація Джона Кеннеді була "зразком того, як прогресивізм може працювати в Америці".

Незабаром після оголошення про свою кампанію Шлоссберг поділився серією відеороликів і посилань на свої акаунти в соціальних мережах, закликаючи своїх підписників робити пожертви, "щоб ми могли перемогти".

На сайті його кампанії заявлено про "нове покоління лідерів" для Нью-Йорка, а також дано "12 обіцянок жителям 12-го округу Нью-Йорка".

"Це наш останній шанс зупинити Трампа — він більше не випаде", — ідеться в ньому.

Шлоссберг відкрито висловлював свою незгоду з адміністрацією Трампа, до якої входить і його кузен Роберт Ф. Кеннеді-молодший, який в адміністрації Трампа обіймає посаду міністра охорони здоров'я США. Джек називав свого родича "невдахою".

Онук Кеннеді вирішив стати політиком

Шлоссберг вирішив піти в політику в той час, коли демократи сподіваються повернути контроль над Палатою представників на проміжних виборах 2026 року.

Нещодавно обраний мер Нью-Йорка і представник покоління міленіалів Зохран Мамдані поки що не підтримав жодного кандидата на попередніх виборах.

Нагадаємо, Фокус писав про Джека Шлоссберга, який є сином Керолайн Кеннеді, єдиної дитини Джона Кеннеді, що вижила. Брат і сестра Керолайн, Арабелла і Патрік, померли одразу після народження, а її брат Джон Кеннеді-молодший, якого називали "Сином Америки", загинув із дружиною та її сестрою, коли їхній літак упав в Атлантичний океан 1999 року.

Також ми розповідали про Роберта Кеннеді-молодшого, який, як і його батько, хотів стати президентом США, але в підсумку став працювати разом із Дональдом Трампом.