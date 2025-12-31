Прокляття Кеннеді: у 35 років померла внучка вбитого президента США

Онука Джона Кеннеді, Тетяна Шлоссберг, померла від раку у віці всього 35 років, через шість тижнів після того, як повідомила про свою невиліковну хворобу.

Тетяна Шлоссберг, внучка 35-го президента США Джона Кеннеді, убитого в Далласі, померла від раку крові у віці 35 років. Це знову змусило таблоїди говорити про "прокляття Кеннеді", яке нібито переслідує цю сім'ю, пише Daily Mail.

Про смерть спадкоємиці сім'ї Кеннеді було оголошено у вівторок через акаунти Фонду бібліотеки імені Джона Ф. Кеннеді в соціальних мережах від імені її невтішних родичів.

Тетяна з братом Джеком, матір'ю і Ненсі Пелосі Фото: Instagram Jack Schlossberg

"Сьогодні вранці померла наша прекрасна Тетяна. Вона назавжди залишиться в наших серцях", — йдеться в повідомленні, підписаному "Джорджем, Едвіном і Жозефіною Моран, Едом, Керолайн, Джеком, Роуз і Рорі".

У листопаді журналістка, яка спеціалізується на екологічній тематиці і народилася в Нью-Йорку, повідомила, що в травні 2024 року лікарі діагностували в неї гострий мієлоїдний лейкоз.

Лікарі виявили це захворювання тільки під час планових аналізів крові після того, як вона народила другу дитину.

Тетяна Кеннеді — дочка Керолайн Кеннеді, батьками якої були Джон Ф. Кеннеді та Джекі Кеннеді, і дизайнера Едвіна Шлоссберга.

Це остання трагедія, яка спіткала Керолайн, котра втратила батька від кулі вбивці, коли їй було п'ять років, свого єдиного брата, Джона Кеннеді-молодшого, в авіакатастрофі багато років по тому, і свою матір від лімфоми 1994 року, коли легендарній колишній першій леді було всього 64 роки.

У Тетяни залишилися чоловік, лікар Джордж Моран, і двоє дітей: трирічний Едвін і однорічна Жозефіна.

У своїй статті для журналу New Yorker Тетяна розповіла про поставлений їй діагноз, заявивши, що "не могла повірити", що лікарі кажуть про неї, коли кажуть, що їй знадобиться хіміотерапія і пересадка кісткового мозку.

У своєму есе вона також торкнулася так званого "прокляття Кеннеді", заявивши, що не хоче додавати "нову трагедію" в життя своєї матері Керолайн.

"Усе своє життя я намагалася бути хорошою, хорошою ученицею, хорошою сестрою і хорошою донькою, захищати свою матір і ніколи не засмучувати або злити її. Тепер у її житті, у житті нашої сім'ї, з'явилася нова трагедія, і я нічого не можу з цим вдіяти", — написала Шлоссберг.

Сім'я Кеннеді також пережила вбивства, передозування наркотиків, трагічні нещасні випадки і скандали.

Убивство Джона Кеннеді в Далласі

Найвідомішою смертю в історії американської династії став тодішній президент Джон Кеннеді, застрелений Лі Гарві Освальдом 22 листопада 1963 року.

Джон Кеннеді перебував у Техасі разом із Жаклін Кеннеді та віце-президентом Ліндоном Б. Джонсоном, готуючись виголосити промову про силу США, але так і не піднявся на трибуну.

У 35-го президента тричі вистрілили, коли він їхав у відкритому лімузині, вітаючи натовп у Далласі. Перша куля пролетіла повз, друга влучила Кеннеді в ділянку потилиці і вийшла через передню частину шиї. Третя куля увійшла йому в потилицю праворуч і вийшла з того ж боку, залишивши рану, яка і стала смертельною.

Ліндон Б. Джонсон приймає присягу після вбивства Кеннеді Фото: Скриншот видео

Молодшого брата Джона Кеннеді, Роберта Кеннеді, який, як багато хто вважав, міг стати президентом США, вбила Сірхан Сірхан всього через п'ять років після вбивства його брата.

Роберта Кеннеді також було вбито Фото: Вiкiпедiя

Трагедія спіткала сім'ю Кеннеді ще раз, через покоління, коли 1999 року улюблений син покійного президента, Джон Кеннеді-молодший загинув із дружиною та її кузиною в авіакатастрофі маленького літака Piper Saratoga в океані приблизно за сім миль від острова Мартас-Він'ярд.

