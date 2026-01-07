США дали "зеленый свет" РФ и Китай: смогут ли они похитить президентов Украины и Тайваня, — СМИ

По мнению эксперта Декера Эвелета, опасения относительно того, что успешная операция США по похищению президента Венесуэлы Николаса Мадуро может спровоцировать аналогичные действия Москвы или Пекина, сильно преувеличены. Он отмечает, что подобные выводы основываются больше на страхе, чем на реальной способности этих государств проводить такие рисковые спецоперации.

Так, в статье на сайте Foreign Policy Декер Эвелет объяснил, что после операции США, в ходе которой Мадуро был вывезен из Венесуэлы, некоторые американские чиновники и международные наблюдатели выразили опасения, поскольку успех этой акции якобы дает России и Китаю "зеленый свет" для похищения лидеров других стран. В частности, речь идет о президенте Украины Владимире Зеленском и президенте Тайваня Лая Чинг-тэ.

В своем материале Эвелет обращает внимание на то, что такое сравнение является слишком преувеличенным. По его словам, США, так же как Россия и Китай, не признают легитимности власти некоторых правительств или независимости определенных государств, поэтому логических оснований для оценки подобных действий одних государств в отношении других не существует.

"Если Китай попытается захватить президента Тайваня, а Россия — Зеленского, то чем именно будет руководствоваться Америка в своей оценке этих действий?", — спросил у читателей он.

Аналитик добавляет, что впечатление легкости, с которым было осуществлено похищение Мадуро, вводит наблюдателей в заблуждение. На первый взгляд, операция выглядела почти безупречно: вертолеты прилетели, цель была вывезена, а затем состоялся спокойный отлет.

"Очевидная плавность операции США даже заставила некоторых наблюдателей усомниться в том, что вообще было какое-то сопротивление, предполагая вместо этого, что Мадуро был сдан собственным правительством в рамках тайной сделки", — пояснил автор статьи.

Многие думают, что другие страны избегают таких рисковых операций из-за уважения к международным правилам, а США якобы делают все, что хотят. И все же Эвелет считает, это мнение ошибочным.

"Во-первых, никакой нормы, которая ограничивала бы действия Китая или России, не существует. Россия никогда не придерживалась запрета атаковать иностранных лидеров — это стало очевидно во время первых дней полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Китай тоже не ограничивался подобными правилами в своих планах на случай Тайваня", — пишет он.

Кроме того, такие операции, по словам специалиста, очень сложные. В частности, похищение Мадуро удалось благодаря работе тысяч военных и разведчиков, современной технике, кибератакам, ударам по ПВО и опытным пилотам вертолетов. Только сочетание техники и опыта делает США способными на такие миссии, а другие страны — нет.

Из этого и формируется вывод, что Россия и Китай воздерживаются от подобных операций не из-за моральных соображений или международных ограничений, а из-за нехватки возможностей. Даже в начале вторжения в Украину российские спецоперации, направленные на захват Зеленского, провалились: агенты были обнаружены, десантные подразделения понесли большие потери, а агентурная сеть в Киеве была разрушена. Теперь Москва вынуждена полагаться на массовую силу, а не на точные спецоперации.

Зато китайская армия, хотя и технически продвинутая, имеет совсем другие ограничения. Основной недостаток — это практический боевой опыт.

"Последняя крупная военная операция Китая состоялась почти 50 лет назад, во время войны с Вьетнамом в 1979 году. Из-за высокой текучести кадров Народно-освободительная армия не может удержать достаточно опытных сержантов, и Китаю не хватает ветеранов с реальным боевым опытом, чтобы научить следующее поколение проводить сложные специальные операции", — пишет Эвелет.

Напомним, что, по мнению Зеленского, США могут повторить подобную операцию, как в Венесуэле, устранив Кадырова, и принудить Россию к прекращению войны.

Также Фокус писал, что во время спецоперации США в Венесуэле бывший президент страны Николас Мадуро и его жена Силия Флорес травмировались, когда пытались избежать задержания американскими военными.