США дали "зелене світло" РФ і Китаю: чи зможуть вони викрасти президентів України і Тайваню, — ЗМІ

На думку експерта Декера Евелета, побоювання стосовно того, що успішна операція США з викрадення президента Венесуели Ніколаса Мадуро може спровокувати аналогічні дії Москви чи Пекіна, сильно перебільшені. Він наголошує, що подібні висновки ґрунтуються більше на страху, ніж на реальній спроможності цих держав проводити такі ризикові спецоперації.

Так, у статті на сайті Foreign Policy Декер Евелет пояснив, що після операції США, в ході якої Мадуро був вивезений із Венесуели, деякі американські чиновники та міжнародні спостерігачі висловили побоювання, оскільки успіх цієї акції нібито дає Росії та Китаю "зелене світло" для викрадення лідерів інших країн. Зокрема, йдеться про президента України Володимира Зеленського та президента Тайваню Лая Чінг-те.

У своєму матеріалі Евелет звертає увагу на те, що таке порівняння є надто перебільшеним. За його словами, США, так само як Росія та Китай, не визнають легітимності влади деяких урядів або незалежності певних держав, тож логічних підстав для оцінки подібних дій одних держав стосовно інших не існує.

"Якщо Китай спробує захопити президента Тайваню, а Росія — Зеленського, то чим саме керуватиметься Америка у своїй оцінці цих дій?", — запитав у читачів він.

Аналітик додає, що враження легкості, з яким було здійснено викрадення Мадуро, вводить спостерігачів в оману. На перший погляд, операція виглядала майже бездоганно: гелікоптери прилетіли, ціль було вивезено, а потім відбувся спокійний відліт.

"Очевидна плавність операції США навіть змусила деяких спостерігачів засумніватися в тому, що взагалі був якийсь опір, припускаючи натомість, що Мадуро був зданий власним урядом у рамках таємної угоди", — пояснив автор статті.

Багато хто думає, що інші країни уникають таких ризикових операцій через повагу до міжнародних правил, а США нібито роблять все, що хочуть. Та все ж Евелет вважає, цю думку хибною.

"По-перше, ніякої норми, яка обмежувала б дії Китаю чи Росії, не існує. Росія ніколи не дотримувалася заборони атакувати іноземних лідерів — це стало очевидно під час перших днів повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Китай теж не обмежувався подібними правилами у своїх планах на випадок Тайваню", — пише він.

Крім того, такі операції, за словами фахівця, дуже складні. Зокрема, викрадення Мадуро вдалося завдяки роботі тисяч військових і розвідників, сучасній техніці, кібератакам, ударам по ППО та досвідченим пілотам гелікоптерів. Тільки поєднання техніки та досвіду робить США здатними на такі місії, а інші країни — ні.

З цього, й формується висновок, що Росія і Китай утримуються від подібних операцій не через моральні міркування чи міжнародні обмеження, а через брак спроможностей. Навіть на початку вторгнення в Україну російські спецоперації, спрямовані на захоплення Зеленського, провалилися: агенти були виявлені, десантні підрозділи зазнали великих втрат, а агентурна мережа в Києві була зруйнована. Тепер Москва змушена покладатися на масову силу, а не на точні спецоперації.

Натомість китайська армія, хоча й технічно просунута, має зовсім інші обмеження. Основний брак — це практичний бойовий досвід.

"Остання велика військова операція Китаю відбулася майже 50 років тому, під час війни з В’єтнамом у 1979 році. Через високу плинність кадрів Народно-визвольна армія не може утримати достатньо досвідчених сержантів, і Китаю бракує ветеранів із реальним бойовим досвідом, щоб навчити наступне покоління проводити складні спеціальні операції", — пише Евелет.

Нагадаємо, що, на думку Зеленського, США можуть повторити подібну операцію, як у Венесуелі, усунувши Кадирова, та примусити Росію до припинення війни.

Також Фокус писав, що під час спецоперації США у Венесуелі колишній президент країни Ніколас Мадуро та його дружина Сілія Флорес травмувалися, коли намагалися уникнути затримання американськими військовими.