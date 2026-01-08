Больше 40 тысяч человек наблюдают за российским самолетом, который подал сигнал бедствия в Дубае

Самолет Utair, который вылетел из Дубая в Москву подал сигнал бедствия вскоре после взлета. И сейчас кружит над аэропортом, видимо сжигая топливо перед аварийной посадкой.

Boeing 767-224 вылетел из Аль-Мактума около полутора часов назад, после чего начал делать круги возле города, следует из данных FlightRadar24.

Самолет Utair кружит над аэропортом, готовясь к аварийной посадке Фото: Скриншот

В московском аэропорту "Внуково" он должен был приземлиться в 21:15 по местному времени, но во время полета подал сигнал "7700" об аварийной ситуации на борту. Предварительно, внештатная ситуация возникла сразу после взлета. Сейчас самолет сжигает топливо и сделал уже больше 10 кругов около города.

Обычно пилоты это делают перед аварийной посадкой.

Напомним, ранее в РФ разбился местный олигарх на собственном вертолете. Он запутался в тросах лыжного подъемника и рухнул на землю.

А 9 декабря в Ивановской области РФ разбился военно-транспортный самолет Ан-22, в результате чего погибли восемь человек, хотя изначально сообщалось о семи жертвах.