Понад 40 тисяч людей спостерігають за російським літаком, який подав сигнал лиха в Дубаї

Літак Utair, який вилетів з Дубая до Москви, подав сигнал лиха незабаром після зльоту. І зараз кружляє над аеропортом, мабуть спалюючи паливо перед аварійною посадкою.

Boeing 767-224 вилетів з Аль-Мактума близько півтори години тому, після чого почав робити кола біля міста, випливає з даних FlightRadar24.

Літак Utair кружляє над аеропортом, готуючись до аварійної посадки Фото: Скриншот

У московському аеропорту "Внуково" він мав приземлитися о 21:15 за місцевим часом, але під час польоту подав сигнал "7700" про аварійну ситуацію на борту. Попередньо, позаштатна ситуація виникла одразу після зльоту. Наразі літак спалює паливо і зробив уже понад 10 кіл біля міста.

Зазвичай пілоти це роблять перед аварійною посадкою.

Нагадаємо, раніше в РФ розбився місцевий олігарх на власному вертольоті. Він заплутався в тросах лижного підйомника і впав на землю.

Відео дня

А 9 грудня в Іванівській області РФ розбився військово-транспортний літак Ан-22, унаслідок чого загинуло вісім осіб, хоча спочатку повідомляли про сім жертв.