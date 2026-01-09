Оппозиционную депутатку чуть не убили бомбой в прямом эфире (видео)

Глэдис Аврора Лопес получила ранения в результате взрыва. Бомбу бросили в нее из толпы, когда она с другими политиками выступала у здания Конгресса в столице Гондураса.

Консервативная Национальная партия уже заявила, что взрывное устройство было брошено членами правящей Партии Свободы и Возрождения. Взрыв произошел прямо у головы Лопес, чудом ее не убив, сообщает The Sun.

Глэдис Аврора Лопес едва не погибла в прямом эфире

После взрыва Лопес понадобилась медицинская помощь. На видео с места событий видно, что осколками ей изранило шею, плечи и спину. Ее состояние остается стабильным, но не без серьезных последствий. Она получила многочисленные травмы, в том числе ожоги, повреждение слуха и возможные переломы костей. Несколько человек, находившихся рядом с Лопес в тот момент, также получили ранения, но не такие серьезные.

Відео дня

Взрыв вызвал панику в толпе, многие бросились искать укрытие.

По мере распространения новостей о взрыве, осуждение со стороны представителей всего политического спектра посыпалось со всех сторон.

Лидеры обеих сторон осудили насилие, предупредив, что Гондурас находится на грани беспорядков.

Председатель Конгресса Луис Редондо незамедлительно распорядился провести расследование, а избранный президент Асфура призвал к спокойствию в преддверии своей инаугурации.

Асфура сказал: "Я просто не хочу думать, что это действительно связано с политическими причинами, но такое просто недопустимо".

А конгрессмен-националист Сесар Ривера Кальехас утверждает, что нападение на конгрессвумен Глэдис Аврору Лопес было направлено не против нее, а представляло собой преступное нападение на конгрессмена Томаса Замбрано.

Глэдис Аврора Лопес получила ранения, когда бомба взорвалась у ее головы Фото: Соцсети

Этот инцидент произошел на фоне беспорядков в Гондурасе после выборов 30 ноября, на которых центрист Сальвадор Насралла обратился в Избирательный трибунал с требованием пересчета голосов в нескольких департаментах после того, как избирательная комиссия объявила кандидата от Национальной партии Насри Асфуру победителем с перевесом менее 1% голосов.

Насри Асфуру публично поддерживал президент США Дональд Трамп, что оппозиция сочла вмешательством в выборы.

Насри Асфура и Сальвадор Насралла оба выступали против президентки Сиомары Кастро и левой партии "Свобода", кандидат от которой, Рикси Монкада, заняла третье место на выборах.

Асфура должен вступить в должность 27 января.

Напомним, в 2022 году президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес был задержан полицией в столице страны — Тегусигальпе по обвинению в торговле наркотиками. Это произошло 15 февраля — через несколько недель после того как он покинул свой пост.

Также Фокус писал об острове Роатан в Гондурасе, где находится город Проспера, созданный миллиардерами для миллиардеров.