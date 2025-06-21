Остров для миллиардеров в "банановой республике": где он находится и что предлагает (видео)

На острове Роатан в Гондурасе находится Проспера, частный полуавтономный город для сверхбогатых людей со всего мира. И власти Гондураса возмущены, потому что это напоминает колониализм прошлых веков.

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Карибское море часто рассматривается как идеальное место для отдыха с бирюзовым морем, белым песком, ромовым пуншем и отсутствием стресса. Но на острове Роатан в Гондурасе формируется совершенно иной вид рая, пишет Daily Mail.

Это не только место для отдыха, а место, где можно сбежать от бюрократии, регулирования и двух сил, которые обычно настигают каждого: смерти и налогов.

Проспера (с испанского — Процветающий), частный полуавтономный город, финансируемый международными инвесторами и поддерживаемый деньгами Кремниевой долины, позиционирует себя как низконалоговый рай для либертарианцев, технологических предпринимателей и биохакеров, стремящихся избежать старения и смерти.

Проспера находится на гондурасском острове Роатан Фото: Google Maps

"Здесь можно увидеть всякие дикие вещи. Например один парень строил реактивный ранец. Я подумал: это моя тусовка", — рассказал Джейсон Харт, 46-летний инвестор из Денвера, который стал постоянным жителем Просперы в 2023 году.

Для таких жителей, как Харт, Проспера предлагает что-то близкое к утопии: подоходный налог составляет 5 процентов. Корпоративный налог составляет 1 процент, а компанию можно зарегистрировать через смартфон за считанные часы. Регулирование, там, где оно существует, является необязательным, поскольку компании, работающие в зоне, могут принять правовой кодекс любой страны или создать свой собственный.

Компанию в Проспере можно открыть за час Фото: Соцсети

Среди тех, кто посещает Роатан - Брайан Джонсон, 47-летний американский предприниматель в сфере технологий, который вкладывает миллионы в собственные усилия по борьбе со старением. В прошлом году он совершил две поездки в Роатан, чтобы пройти терапию в Minicircle, фирме из Просперы.

Брайан Джонсон - частый посетитель Просперы Фото: Instagram bryanjohnson_

Это привлекло все большее число стартапов, ориентированных на экспериментальные методы лечения, включая генную терапию долголетия — технологию, которая в настоящее время не одобрена Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США или другими крупными регулирующими органами.

Почему возникла Проспера

Проект "Проспера" стал возможен благодаря закону Гондураса 2013 года, разрешающему создание ZEDE — особых экономических зон с независимым управлением и налогообложением.

Проспера ничего не дает местным жителям

Модель привлекла международное внимание после выступления экономиста Пола Ромера на конференции TED в 2009 году, в котором он утверждал, что чартерные города в развивающихся странах могут стимулировать экономический рост, предлагая чистое управление и конкурентные рынки.

Но эта концепция давно уже подвергается критике. Противники утверждают, что продажа земли в бедных странах иностранным инвесторам, которые затем навязывают свои собственные правовые системы, напоминает колониализм 19 века.

В частности, Гондурас отреагировал на эти обвинения особенно болезненно, поскольку термин "банановая республика" появился после того, как американские фруктовые компании получили чрезвычайную власть в регионе, в том числе на Роатане.

В Гондурасе протестуют против Просперы Фото: Соцсети

Президент Сиомара Кастро, избранная в 2021 году, пообещала полностью демонтировать систему ZEDE. В 2023 году она подписала закон об отмене закона, который позволил создать зону Проспера и две другие зоны.

Сторонники Просперы, включая миллиардера и соучредителя PayPal Питера Тиля, ответили подачей иска на сумму $10,7 млрд. в качестве возмещения ущерба, утверждая, что Гондурас нарушил 50-летнее соглашение о правовой стабильности. В настоящее время дело рассматривается трибуналом Всемирного банка.

Первоначальное видение Просперы представляло собой автономный умный город по образцу Дубая, но это будущее еще не наступило. Флагманским объектом строительства зоны является 14-этажный элитный жилой дом, самое высокое здание на Роатане, построенное, по словам местного жителя, "без использования крана, поэтому рабочая сила здесь очень дешева". Другие запланированные башни остаются не построенными. Большая часть текущих активов компании Próspera получена в результате приобретения близлежащего отеля и гольф-курорта.

Проспера предлагает налоговый рай для миллиардеров Фото: Соцсети

Хотя официальной границы, отделяющей Просперу от остальной части Роатана, нет, посетителям необходимо заранее зарегистрироваться и предъявить QR-код частной охране на входе. Регистрация дает право на покупку недвижимости и открытие бизнеса.

Сразу за периметром зоны расположена рыбацкая деревня Крэфиш-Рок, где широко распространен английский язык, а дома расположены в тени манговых деревьев. Жители острова являются потомками рабов-африканцев, привезенных на острова залива во времена британского правления.

Напомним, удар по Проспере был нанесен, когда бывшего президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса, ключевого сторонника законопроекта ZEDE, приговорили в прошлом году к 45 годам лишения свободы в США за торговлю сотнями тонн кокаина.

Ранее Фокус сообщал, что в парламенте Гондураса при избрании нового спикера произошла массовая драка между народными избранниками. Разные политические силы не смогли прийти к единству, предлагая своих кандидатов и начали решать вопрос кулаками.