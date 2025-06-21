Острів для мільярдерів у "банановій республіці": де він розташований і що пропонує (відео)

На острові Роатан у Гондурасі знаходиться Проспера, приватне напівавтономне місто для надбагатих людей з усього світу. І влада Гондурасу обурена, бо це нагадує колоніалізм минулих століть.

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Карибське море часто розглядається як ідеальне місце для відпочинку з бірюзовим морем, білим піском, ромовим пуншем і відсутністю стресу. Але на острові Роатан у Гондурасі формується зовсім інший вид раю, пише Daily Mail.

Це не лише місце для відпочинку, а місце, де можна втекти від бюрократії, регулювання та двох сил, які зазвичай наздоганяють кожного: смерті та податків.

Проспера (з іспанської — Процвітаюче), приватне напівавтономне місто, яке фінансують міжнародні інвестори та підтримують грошима Кремнієвої долини, позиціонує себе як низькоподатковий рай для лібертаріанців, технологічних підприємців і біохакерів, які прагнуть уникнути старіння і смерті.

Проспера розташована на гондураському острові Роатан. Фото: Google Maps

"Тут можна побачити всякі дикі речі. Наприклад один хлопець будував реактивний ранець. Я подумав: це моя тусовка", — розповів Джейсон Гарт, 46-річний інвестор із Денвера, який став постійним жителем Проспери 2023 року.

Для таких жителів, як Гарт, Проспера пропонує щось близьке до утопії: прибутковий податок становить 5 відсотків. Корпоративний податок становить 1 відсоток, а компанію можна зареєструвати через смартфон за лічені години. Регулювання, там, де воно існує, є необов'язковим, оскільки компанії, що працюють у зоні, можуть прийняти правовий кодекс будь-якої країни або створити свій власний.

Компанію в Проспері можна відкрити за годину Фото: Соцсети

Серед тих, хто відвідує Роатан — Браян Джонсон, 47-річний американський підприємець у сфері технологій, який вкладає мільйони у власні зусилля з боротьби зі старінням. Минулого року він здійснив дві поїздки в Роатан, щоб пройти терапію в Minicircle, фірмі з Проспери.

Браян Джонсон — частий відвідувач Проспери Фото: Instagram bryanjohnson_

Це привернуло дедалі більшу кількість стартапів, орієнтованих на експериментальні методи лікування, включно з генною терапією довголіття — технологією, яку наразі не схвалено Управлінням з контролю за продуктами і ліками США або іншими великими регулювальними органами.

Чому виникла Проспера

Проєкт "Проспера" став можливий завдяки закону Гондурасу 2013 року, що дозволяє створення ZEDE — особливих економічних зон з незалежним управлінням і оподаткуванням.

Проспера нічого не дає місцевим жителям

Модель привернула міжнародну увагу після виступу економіста Пола Ромера на конференції TED 2009 року, в якому він стверджував, що чартерні міста в країнах, що розвиваються, можуть стимулювати економічне зростання, пропонуючи чисте управління і конкурентні ринки.

Але ця концепція давно вже піддається критиці. Противники стверджують, що продаж землі в бідних країнах іноземним інвесторам, які потім нав'язують свої власні правові системи, нагадує колоніалізм 19 століття.

Зокрема, Гондурас відреагував на ці звинувачення особливо болісно, оскільки термін "бананова республіка" з'явився після того, як американські фруктові компанії здобули надзвичайну владу в регіоні, зокрема на Роатані.

У Гондурасі протестують проти Проспери Фото: Соцсети

Президентка Сіомара Кастро, обрана 2021 року, пообіцяла повністю демонтувати систему ZEDE. У 2023 році вона підписала закон про скасування закону, який дозволив створити зону Проспера і дві інші зони.

Прихильники Проспери, включно з мільярдером і співзасновником PayPal Пітером Тілем, відповіли подачею позову на суму $10,7 млрд. як відшкодування збитків, стверджуючи, що Гондурас порушив 50-річну угоду про правову стабільність. Наразі справу розглядає трибунал Світового банку.

Первісне бачення Проспери являло собою автономне розумне місто за зразком Дубая, але це майбутнє ще не настало. Флагманським об'єктом будівництва зони є 14-поверховий елітний житловий будинок, найвища будівля на Роатані, побудована, за словами місцевого жителя, "без використання крана, тому робоча сила тут дуже дешева". Інші заплановані вежі залишаються не побудованими. Більшу частину поточних активів компанії Próspera отримано в результаті придбання прилеглого готелю і гольф-курорту.

Проспера пропонує податковий рай для мільярдерів Фото: Соцсети

Хоча офіційного кордону, що відокремлює Просперу від іншої частини Роатана, немає, відвідувачам необхідно заздалегідь зареєструватися і пред'явити QR-код приватній охороні на вході. Реєстрація дає право на купівлю нерухомості та відкриття бізнесу.

Одразу за периметром зони розташоване рибальське село Крефіш-Рок, де широко поширена англійська мова, а будинки розташовані в тіні мангових дерев. Жителі острова є нащадками рабів-африканців, привезених на острови затоки за часів британського правління.

Нагадаємо, удар по Проспері було завдано, коли колишнього президента Гондурасу Хуана Орландо Ернандеса, ключового прихильника законопроєкту ZEDE, засудили торік до 45 років позбавлення волі у США за торгівлю сотнями тонн кокаїну.

Раніше Фокус повідомляв, що в парламенті Гондурасу під час обрання нового спікера сталася масова бійка між народними обранцями. Різні політичні сили не змогли прийти до єдності, пропонуючи своїх кандидатів і почали вирішувати питання кулаками.