Опозиційну депутатку ледь не вбили бомбою в прямому ефірі (відео)

Гледіс Аврора Лопес дістала поранення внаслідок вибуху. Бомбу кинули в неї з натовпу, коли вона з іншими політиками виступала біля будівлі Конгресу в столиці Гондурасу.

Консервативна Національна партія вже заявила, що вибуховий пристрій був кинутий членами правлячої Партії Свободи і Відродження. Вибух стався просто біля голови Лопес, дивом її не вбивши, повідомляє The Sun.

Гледіс Аврора Лопес ледь не загинула в прямому ефірі

Після вибуху Лопес знадобилася медична допомога. На відео з місця подій видно, що осколками їй поранило шию, плечі і спину. Її стан залишається стабільним, але не без серйозних наслідків. Вона дістала численні травми, зокрема опіки, пошкодження слуху та можливі переломи кісток. Кілька людей, які перебували поруч із Лопес у той момент, також дістали поранення, але не такі серйозні.

Вибух викликав паніку в натовпі, багато хто кинувся шукати укриття.

У міру поширення новин про вибух, засудження з боку представників усього політичного спектра посипалося з усіх боків.

Лідери обох сторін засудили насильство, попередивши, що Гондурас перебуває на межі заворушень.

Голова Конгресу Луїс Редондо негайно розпорядився провести розслідування, а обраний президент Асфура закликав до спокою напередодні своєї інавгурації.

Асфура сказав: "Я просто не хочу думати, що це дійсно пов'язано з політичними причинами, але таке просто неприпустимо".

А конгресмен-націоналіст Сесар Рівера Кальехас стверджує, що напад на конгресвумен Гледіс Аврору Лопес був спрямований не проти неї, а являв собою злочинний напад на конгресмена Томаса Замбрано.

Гледіс Аврора Лопес отримала поранення, коли бомба вибухнула біля її голови Фото: Соцсети

Цей інцидент стався на тлі заворушень у Гондурасі після виборів 30 листопада, на яких центрист Сальвадор Насралла звернувся до Виборчого трибуналу з вимогою перерахунку голосів у кількох департаментах після того, як виборча комісія оголосила кандидата від Національної партії Насрі Асфуру переможцем із перевагою менше ніж 1% голосів.

Насрі Асфуру публічно підтримував президент США Дональд Трамп, що опозиція визнала втручанням у вибори.

Насрі Асфура і Сальвадор Насралла обидва виступали проти президентки Сіомари Кастро і лівої партії "Свобода", кандидатка від якої, Ріксі Монкада, посіла третє місце на виборах.

Асфура має вступити на посаду 27 січня.

Нагадаємо, 2022 року президента Гондурасу Хуана Орландо Ернандеса затримала поліція в столиці країни — Тегусігальпі — за звинуваченням у торгівлі наркотиками. Це сталося 15 лютого — за кілька тижнів після того, як він залишив свою посаду.

