"Ядерный нюхач" США совершил загадочный полет: что это значит для мира

8 января Boeing WC-135R Constant Phoenix ВВС США зафиксировали над несколькими штатами. Этот странный полет "ядерного нюхача" тревожил наблюдателей.

Так называемый "ядерный нюхач" США взлетел из Небраски, облетел Южную Дакоту и сделал петлю вблизи Фарго. На момент публикации материала он кружил над Рапид-Сити, продолжая свою миссию. Об этом говорится в статье DailyMail от 8 января.

Boeing WC-135R Constant Phoenix предназначен собирать образцы атмосферы для выявления и идентификации радиоактивных обломков от ядерных взрывов. Таким образом он обеспечивает проверку договоров о контроле над вооружениями и национальной безопасности. Полет 8 января состоялся на фоне того, что 5 февраля заканчивается действие договора между США и Россией.

Некоторые наблюдатели опасаются худшего. Однако в СМИ объяснили, что самолет часто совершает внутренние полеты для обучения экипажа, калибровки оборудования или мониторинга фонового излучения. Официально Вашингтон не подтвердил причину или цель миссии.

Также 8 января компания Northrop Grumman впервые запустила переделанную межконтинентальную баллистическую ракету. В ней использованы компоненты из выведенных из эксплуатации ракет ядерной эпохи, но нести такие боеголовки она не может, ведь лишь имитирует угрозу для систем ПРО.

Неизвестно, были ли полет "ядерного нюхача" и испытания ракеты связаны. WC-135R управляет экипаж из 45-й разведывательной эскадрильи на базе ВВС Оффут (штат Небраска), а операторы специализированного оборудования — из 1-го отряда Центра технических применений ВВС. Программу Constant Phoenix запустили еще 16 сентября 1947 года.

Во время исторической миссии в сентябре 1949 года самолет WB-29 собрал обломки от первого атомного испытания РФ. С тех пор старую модель заменили WB-50 и WC-135. Миссии по мониторингу радиации в воздухе охватывали Дальний Восток, Индийский океан, Бенгальский залив, Средиземное море, полярные регионы, побережье Южной Америки и Африки. В том числе WC-135W отслеживал радиоактивные осадки и после Чернобыльской катастрофы.

Напомним, в The New York Times сообщили, что военные корабли США преследуют четыре нефтяных танкера под флагом РФ, которые покинули воды Венесуэлы и направляются в сторону Африки и Европы. Всего от венесуэльских берегов убегает 16 судов.

8 января президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время "атаковать сушу" в рамках борьбы с наркотиками. Он подчеркнул, что Мексикой управляют картели, и за этим "очень грустно наблюдать".