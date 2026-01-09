"Ядерний нюхач" США здійснив загадковий політ: що це означає для світу

8 січня Boeing WC-135R Constant Phoenix ВПС США зафіксували над кількома штатами. Цей дивний політ "ядерного нюхача" тривожив спостерігачів.

Так званий "ядерний нюхач" США злетів з Небраски, облетів Південну Дакоту і зробив петлю поблизу Фарго. На момент публікації матеріалу він кружляв над Рапід-Сіті, продовжуючи свою місію. Про це йдеться у статті DailyMail від 8 січня.

Boeing WC-135R Constant Phoenix призначений збирати зразки атмосфери для виявлення та ідентифікації радіоактивних уламків від ядерних вибухів. Таким чином він забезпечує перевірку договорів про контроль над озброєннями та національну безпеку. Політ 8 січня відбувся на тлі того, що 5 лютого закінчується дія договору між США та Росією.

Деякі спостерігачі побоюються найгіршого. Однак у ЗМІ пояснили, що літак часто здійснює внутрішні польоти задля навчання екіпажу, калібрування обладнання або моніторингу фонового випромінювання. Офіційно Вашингтон не підтвердив причину або мету місії.

Відео дня

Також 8 січня компанія Northrop Grumman вперше запустила перероблену міжконтинентальну балістичну ракету. У ній використані компоненти з виведених з експлуатації ракет ядерної епохи, але нести такі боєголовки вона не може, адже лише імітує загрозу для систем ПРО.

Невідомо, чи були політ "ядерного нюхача" та випробовування ракети пов'язані. WC-135R керує екіпаж з 45-ї розвідувальної ескадрильї на базі ВПС Оффут (штат Небраска), а оператори спеціалізованого обладнання — з 1-го загону Центру технічних застосувань ВПС. Програму Constant Phoenix запустили ще 16 вересня 1947 року.

Під час історичної місії у вересні 1949 року літак WB-29 зібрав уламки від першого атомного випробування РФ. З того часу стару модель замінили WB-50 і WC-135. Місії з моніторингу радіації у повітрі охоплювали Далекий Схід, Індійський океан, Бенгальську затоку, Середземне море, полярні регіони, узбережжя Південної Америки й Африки. В тому числі WC-135W відстежував радіоактивні опади і після Чорнобильської катастрофи.

Нагадаємо, у The New York Times повідомили, що військові кораблі США переслідують чотири нафтові танкери під прапором РФ, які залишили води Венесуели й прямують в бік Африки та Європи. Загалом від венесуельських берегів тікає 16 суден.

8 січня президент США Дональд Трамп заявив, настав час "атакувати сушу" в межах боротьби з наркотиками. Він наголосив, що Мексикою керують картелі, і за цим "дуже сумно спостерігати".