"Он боится США": Трамп ответил, планирует ли захватить Путина по образцу Мадуро (видео)

Президент США Дональд Трамп сомневается в необходимости захвата российского диктатора Владимира Путина в ходе спецоперации подобной той, которую США осуществили в Венесуэле с Николасом Мадуро.

"Ну, я не думаю, что это будет необходимо", — сказал Трамп в ответ на вопрос журналиста.

Он уточнил, что Путин не боится Европы.

"Он боится Соединенных Штатов Америки, когда ими руковожу я", — отметил Трамп.

Президент США также подчеркнул, что если бы США не провели операцию в Венесуэле по задержанию нефтяных танкеров, то это бы сделал Китай или Россия.

По словам Трампа, после задержания Мадуро Вашингтон открыт для бизнеса. Китай по желанию может покупать у американцев нефть — либо из Венесуэлы, либо из Соединенных Штатов.

"Россия также может получить у нас всю необходимую нефть. Китай, Россия и все остальные могут прийти и вести бизнес. Мы будем открыты", — подчеркнул Трамп.

Напомним, 8 января сенатор Линдси Грэм сообщил. что Дональд Трамп согласовал законопроект о санкциях против РФ.

Фокус также писал о том, что Трамп хочет четкий ответ от Путина по мирному соглашению.