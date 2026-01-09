"Він боїться США": Трамп відповів, чи планує захопити Путіна за зразком Мадуро (відео)

Президент США Дональд Трамп має сумніви щодо необхідності захоплення російського диктатора Володимира Путіна в ході спецоперації подібної до тої, яку США здійснили у Венесуелі з Ніколасом Мадуро.

"Ну, я не думаю, що це буде необхідно", — сказав Трамп у відповідь на питання журналіста.

Він уточнив, що Путін не боїться Європи.

"Він боїться Сполучених Штатів Америки, коли ними керую я", — зазначив Трамп.

Президент США також підкреслив, що якби США не провели операцію у Венесуелі із затримання нафтових танкерів, то це б зробилв Китай або Росія.

За словами Трампа, після затримання Мадуро Вашингтон відкритий для бізнесу. Китай за бажанням може купувати у американців нафту — або з Венесуели, або зі Сполучених Штатів.

"Росія також може отримати у нас всю необхідну нафту. Китай, Росія та всі інші можуть прийти та вести бізнес. Ми будемо відкриті", — наголосив Трамп.

