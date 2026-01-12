Секретная служба изменила маршрут кортежа Трампа: вдруг обнаружили "подозрительный предмет" в аэропорту

Перед отлетом президента Дональда Трампа из Флориды в международном аэропорту Палм-Бич обнаружили "подозрительный предмет", из-за чего Секретная служба США была вынуждена срочно изменить маршрут.

Инцидент случился перед вылетом американского лидера из Мар-а-Лаго во Флориде в воскресенье, 11 января, когда происходила проверка безопасности в аэропорту. Об этом рассказало издание Fox News со ссылкой на официальное заявление Белого дома.

"Во время предварительной проверки аэропорта PBI Секретная служба США обнаружила подозрительный предмет. Было проведено дополнительное расследование, и маршрут президентского кортежа был соответственно изменен", — сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Агенты исследовали "подозрительный предмет", который пока не разглашают, и приняли меры безопасности. Официальные лица США заявили, что инцидент не нарушил графиков президента Трампа.

Как пишет издание AP News, когда политик находился уже на борту Air Force One, журналисты спросили его о неизвестном пакете. Однако он ответил, что "ничего об этом не знает".

Его кортежу пришлось поехать объездным путем вокруг города, чтобы добраться до аэропорта из-за внезапной находки. Во время этой поездки полицейские на мотоциклах создали движущуюся блокаду для кортежа, в один момент "едва не столкнувшись с фургонами", которые сопровождали американского лидера, отмечает издание.

Из-за неизвестной находки самолет Air Force One пришлось припарковать на противоположной стороне от места, где он обычно стоит на территории аэропорта. В целях безопасности внешнее освещение самолета выключили.

Представитель Секретной службы США Энтони Гуглиелми описал эти действия как "стандартный протокол". Объездной маршрут, по его словам, выбрали в качестве меры пресечения.

