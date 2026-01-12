Секретна служба змінила маршрут кортежу Трампа: раптом виявили "підозрілий предмет" в аеропорту

Перед відльотом президента Дональда Трампа з Флориди в міжнародному аеропорту Палм-Біч виявили "підозрілий предмет", через що Секретна служба США була змушена терміново змінити маршрут.

Інцидент трапився перед вильотом американського лідера з Мар-а-Лаго у Флориді в неділю, 11 січня, коли відбувалася перевірка безпеки в аеропорту. Про це розповіло видання Fox News з посиланням на офіційну заяву Білого дому.

"Під час попередньої перевірки аеропорту PBI Секретна служба США виявила підозрілий предмет. Було проведено додаткове розслідування, і маршрут президентського кортежу був відповідно змінений", — повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт.

Агенти дослідили "підозрілий предмет", який поки що не розголошують, та вжили заходів безпеки. Офіційні особи США заявили, що інцидент не порушив графіків президента Трампа.

Як пише видання AP News, коли політик перебував вже на борту Air Force One, журналісти запитали його про невідомий пакунок. Однак він відповів, що "нічого про це не знає".

Його кортежу довелося поїхати об'їзним шляхом навколо міста, щоб дістатися до аеропорту через раптову знахідку. Під час цієї поїздки поліцейські на мотоциклах створили рухому блокаду для кортежу, в один момент "ледь не зіткнувшись з фургонами", які супроводжували американського лідера, зазначає видання.

Через невідому знахідку літак Air Force One довелося припаркувати на протилежному боці від місця, де він зазвичай стоїть на території аеропорту. У цілях безпеки зовнішнє освітлення літака вимкнули.

Речник Секретної служби США Ентоні Гугліелмі описав ці дії як "стандартний протокол". Об'їзний маршрут, за його словами, обрали як запобіжний захід.

