Показал средний палец и выругался: Трамп нагрубил работнику автозавода (видео)

Президент США Дональд Трамп решил нагрубить обычному рабочему автомобильного завода Ford в штате Мичиган во время своего официального визита, показав ему средний палец и нецензурно выругавшись.

Случай произошел, когда Трамп посетил Ford F-150 в Детройтском экономическом клубе перед своим публичным выступлением, и столкнулся с недовольным сотрудником завода. Об этом пишет издание TMZ.

Такую реакцию президента США вызвали выкрики мужчины, который крикнул Трампу о том, что он якобы является "защитником педофилов". Вероятно, работник автозавода имел в виду недавний скандал вокруг бизнесмена Джеффри Эпштейна, вокруг которого также фигурирует имя действующего американского лидера.

Зато другие работники предприятия приветствовали президента, когда он осматривал конвейер, фотографировался с работниками и пожимал им руки.

Как сообщило агентство Reuters, в Белом доме уже отреагировали на новость о том, что Трамп выругался в адрес работника автозавода.

"Сумасшедший в приступе ярости неистово выкрикивал бранные слова, и президент дал адекватный и однозначный ответ", — ответил на запрос издания электронным письмом пресс-секретарь Белого дома Стивен Чунг.

Билл Форд, исполнительный глава компании, где случился инцидент, впоследствии пообщался с прессой. На вопрос относительно этого случая он назвал его "досадным" и заметил, что ему стыдно за это.

Сам Трамп после инцидента публично его не комментировал.

Как отмечает Reuters, Мичиган считается политически важным штатом, а внутренние рабочие места и промышленность занимают центральное место в экономических заявлениях Трампа.

