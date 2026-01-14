Показав середній палець і вилаявся: Трамп нагрубіянив працівнику автозаводу (відео)

Президент США Дональд Трамп вирішив нагрубіянити звичайному робітнику автомобільного заводу Ford у штаті Мічиган під час свого офіційного візиту, показавши йому середнього пальця та нецензурно вилаявшись.

Випадок трапився, коли Трамп відвідав Ford F-150 у Детройтському економічному клубі перед своїм публічним виступом, й зіштовхнувся з незадоволеним співробітником заводу. Про це пише видання TMZ.

Таку реакцію президента США спричинили вигуки чоловіка, який крикнув до Трампа про те, що він нібито є "захисником педофілів". Ймовірно, працівник автозаводу мав на увазі нещодавній скандал довкола бізнесмена Джеффрі Епштейна, довкола якого також фігурує ім'я чинного американського лідера.

Натомість інші працівники підприємства вітали президента, коли він оглядав конвеєр, фотографувався з працівниками та тиснув їм руки.

Відео дня

Як повідомило агентство Reuters, у Білому домі вже відреагували на новину про те, що Трамп вилаявся до працівника автозаводу.

"Божевільний у нападі люті несамовито викрикував лайливі слова, і президент дав адекватну і однозначну відповідь", — відповів на запит видання електронним листом прессекретар Білого дому Стівен Чунг.

Білл Форд, виконавчий голова компанії, де трапився інцидент, згодом поспілкувався з пресою. На запитання щодо цього випадку він назвав його "прикрим" та зауважив, що йому соромно за це.

Сам Трамп після інциденту публічно його не коментував.

Як зазначає Reuters, Мічиган вважається політично важливим штатом, а внутрішні робочі місця та промисловість займають центральне місце в економічних заявах Трампа.

13 січня USA Today повідомляло, що відомий актор Марк Руффало накинувся з жорсткою критикою на Трампа, назвавши його "найгіршою людиною у світі".

Нагадаємо, 26 листопада видання CNN повідомляло, що Трамп обізвав "потворою" журналістку, що назвала його старим.