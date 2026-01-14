Иранское судно потерпело крушение в Каспийском море: могло перевозить оружие в РФ, — СМИ

Иранский сухогруз Rona, систематически курсирующий по маршруту, по которому ранее осуществлялись морские перевозки вооружения из Ирана в Россию, попал в аварию в акватории Каспийского моря.

Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел Туркменистана, обнародованном 14 января. Так, от сухогрузного судна Rona, которое ходит под иранским флагом и находилось в Каспийском море, поступил сигнал с запросом на помощь. После этого государственные структуры Туркменистана, ответственные за безопасность мореплавания и реагирования на нестандартные ситуации, в соответствии с международными нормами задействовали необходимые механизмы.

В рамках осуществленных мероприятий с борта судна были эвакуированы все 14 человек. По предварительным данным, среди них — граждане Ирана и Индии. Сейчас туркменская сторона проводит формальные процедуры, предусмотренные международными правилами, в частности установление всех обстоятельств происшествия.

Відео дня

В то же время независимое российское издание "Важные истории" обратило внимание, что согласно данным систем морского мониторинга, в период с октября 2024 года по декабрь 2025 года Rona около двадцати раз заходил в порты Астрахани, Махачкалы и Азова, совершая переходы из иранских портов Амирабад и Анзели. На момент подачи сигнала судно выполняло очередной рейс в направлении Астрахани по маршруту, который, по открытым данным, использовался для регулярного морского сообщения между Ираном и Россией.

Стоит отметить, что еще в 2023 году расследователи CNN установили, что основной маршрут вероятных морских поставок вооружения из Ирана в Россию проходит через Каспийское море между портами Астрахань, Амирабад и Анзели.

Эксперты отмечали, что с усилением сотрудничества между Тегераном и Москвой этот путь начали активно использовать для перевозки беспилотников и боеприпасов, которые Россия применяет в войне против Украины. Аналитики также фиксировали подозрительное поведение судов: отключение систем отслеживания, длительные периоды без передачи данных и рейсы без официальных заходов в порты.

Чаще всего такие сбои в навигационных данных наблюдались вблизи иранских портов Амирабад и Анзели, а также в районе Астрахани. Позже журналисты The Wall Street Journal сообщали, что именно по этому морскому маршруту в Россию могли поставляться сотни тысяч артиллерийских снарядов и другие боеприпасы.

Напомним, что финский спецназ с вертолетов высадился на судно Fitburg, которое повредило кабели компании Elisa между Эстонией и Финляндией в Финском заливе. Судно направлялось из Санкт-Петербурга в израильский порт Хайфа.

Также Фокус писал, что на борту нефтяного танкера Bella 1 (Marinera), который арестован США, находятся 17 украинцев, и сейчас они находятся в море.