Штурмовал спецназ: в Финляндии показали, как задерживали судно из РФ, повредившее кабель (видео)

Днем 31 декабря 2025 года финский спецназ с вертолетов высадился на судно Fitburg, повредившее кабели компании Elisa между Эстонией и Финляндией в Финском заливе. Судно следовало из Санкт-Петербурга в израильский порт Хайфа.

Судно Fitburg, которое ходит под флагом Сент-Винсента и Гренадин было задержано после акта саботажа. Пограничная служба Финляндии опубликовала соответствующее видео.

Как отмечает ресурс ERR, повреждение кабельного соединения связи между Финляндией и Эстонией произошло в экономической зоне Эстонии. В момент повреждения кабелей над ними находилось грузовое судно Fitburg, которое двигалось в экономическую зону Финляндии.

В 11:05 бойцы финского спецназа высадились на судно с вертолетов военно-морских сил и пограничной охраны. На борту находились 14 членов экипажа, среди которых граждане России, Грузии, Казахстана и Азербайджана.

Как сообщала таможня Финляндии, судно Fitburg перевозило стальную продукцию российского производства, на которую распространяются санкции ЕС. Поэтому на груз был наложен арест.

Российская сталь на судне Fitburg Фото: Из открытых источников

Два человека были арестованы, и еще двум морякам полиция запретила покидать Финляндию.

Напомним, танкер "теневого флота РФ" Eagle S был задержан финской пограничной охраной 25 декабря 2024 года по подозрению в повреждении морского кабеля передачи электроэнергии Estlink 2 между Финляндией и Эстонией. Британское издание о судоходстве Lloyd's List со ссылкой на анонимные источники 27 декабря писало, что на задержанном Финляндией танкере были найдены шпионские устройства. После судебного разбирательства, состоявшегося прошлой осенью, окружной суд Хельсинки заявил, что не обладает юрисдикцией в данном деле.