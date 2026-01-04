Штурмував спецназ: у Фінляндії показали, як затримували судно з РФ, що пошкодило кабель (відео)

Удень 31 грудня 2025 року фінський спецназ із гелікоптерів висадився на судно Fitburg, яке пошкодило кабелі компанії Elisa між Естонією та Фінляндією у Фінській затоці. Судно прямувало із Санкт-Петербурга в ізраїльський порт Хайфа.

Судно Fitburg, яке ходить під прапором Сент-Вінсента і Гренадін, було затримано після акту саботажу. Прикордонна служба Фінляндії опублікувала відповідне відео.

Як зазначає ресурс ERR, пошкодження кабельного з'єднання зв'язку між Фінляндією та Естонією сталося в економічній зоні Естонії. У момент пошкодження кабелів над ними перебувало вантажне судно Fitburg, яке рухалося в економічну зону Фінляндії.

Об 11:05 бійці фінського спецназу висадилися на судно з вертольотів військово-морських сил і прикордонної охорони. На борту перебували 14 членів екіпажу, серед яких громадяни Росії, Грузії, Казахстану та Азербайджану.

Відео дня

Як повідомляла митниця Фінляндії, судно Fitburg перевозило сталеву продукцію російського виробництва, на яку поширюються санкції ЄС. Тому на вантаж було накладено арешт.

Російська сталь на судні Fitburg Фото: З відкритих джерел

Двох людей заарештували, і ще двом морякам поліція заборонила залишати Фінляндію.

Нагадаємо, танкер "тіньового флоту РФ" Eagle S затримала фінська прикордонна охорона 25 грудня 2024 року за підозрою в пошкодженні морського кабелю передачі електроенергії Estlink 2 між Фінляндією та Естонією. Британське видання про судноплавство Lloyd's List із посиланням на анонімні джерела 27 грудня писало, що на затриманому Фінляндією танкері було знайдено шпигунські пристрої. Після судового розгляду, що відбувся минулої осені, окружний суд Гельсінкі заявив, що не має юрисдикції в цій справі.